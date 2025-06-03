大家樂優惠｜大家樂派總值$40優惠券　一連2月推4重超筍優惠

【大家樂優惠/快餐優惠】大家樂派優惠券！大家樂與WeChat Pay HK合作，推出4重超筍優惠，用戶於大家樂分店掃描二維碼，即可領取總值超過$40優惠。另外，於大家樂消費可額外賺WePoints積分，即睇詳情！

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大家樂優惠｜1. 消費送WePoints積分

WeChat Pay HK用戶每月完成5次消費任務，額外送2000 WePoints積分。步驟如下：

打開 WeChat Pay HK > WePoints積分 >「本月任務」，點擊「報名」参舆大家樂消費任務

「報名」後，顧客於推廣期間每月以WeChat Pay HK付款惠顧大家樂滿5次，可享額外2000 WePoints積分，每月限領1次

積分有效期：自獲得積分的下個月起計3個月後到期

大家樂優惠｜2. 掃碼即送$15優惠券禮包

WeChat Pay HK用戶於大家樂分店掃宣傳品上二維碼可以領取以下的立減優惠券：

滿$10減$2券 x 1張

滿$30減$3券 x 1張

滿$100減$5券 x 1張

$5大家樂小程序專用

每月數量有量，領完即止。優惠券領取後2天有效。

大家樂優惠｜3. WePoints積分換獎賞

即日起至7月31日，顧客可於WeChat Pay HK內憑指定WePoints積分換領大家樂電子優惠券：

茶市惠顧滿$40即減$3

11時後惠顧滿$60即減$6

大家樂優惠｜4. 迎新優惠賞$20

顧客可於推廣期間登記成為WeChat Pay HK新用戶，即可獲兩張$10電子現金券（立減優惠券）。額滿即止。

優惠詳情：【按此連結】

更多優惠資訊：

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