  • 29°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大家樂優惠｜大家樂派總值$40優惠券　一連2月推4重超筍優惠

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

【大家樂優惠/快餐優惠】大家樂派優惠券！大家樂與WeChat Pay HK合作，推出4重超筍優惠，用戶於大家樂分店掃描二維碼，即可領取總值超過$40優惠。另外，於大家樂消費可額外賺WePoints積分，即睇詳情！

最新影片：

湊得輕鬆啲
全職爸爸｜做「湊仔公」面對冷言冷語被嘲食軟飯　全職爸爸捱過心理關口：見證子女成長是無價
點擊圖片放大

大家樂優惠｜1. 消費送WePoints積分

WeChat Pay HK用戶每月完成5次消費任務，額外送2000 WePoints積分。步驟如下：

  • 打開 WeChat Pay HK > WePoints積分 >「本月任務」，點擊「報名」参舆大家樂消費任務
  • 「報名」後，顧客於推廣期間每月以WeChat Pay HK付款惠顧大家樂滿5次，可享額外2000 WePoints積分，每月限領1次

積分有效期：自獲得積分的下個月起計3個月後到期

大家樂優惠｜2.  掃碼即送$15優惠券禮包

WeChat Pay HK用戶於大家樂分店掃宣傳品上二維碼可以領取以下的立減優惠券：

  • 滿$10減$2券 x 1張
  • 滿$30減$3券 x 1張
  • 滿$100減$5券 x 1張
  • $5大家樂小程序專用

每月數量有量，領完即止。優惠券領取後2天有效。

大家樂優惠｜3. WePoints積分換獎賞

即日起至7月31日，顧客可於WeChat Pay HK內憑指定WePoints積分換領大家樂電子優惠券：

  • 茶市惠顧滿$40即減$3
  • 11時後惠顧滿$60即減$6

大家樂優惠｜4. 迎新優惠賞$20

顧客可於推廣期間登記成為WeChat Pay HK新用戶，即可獲兩張$10電子現金券（立減優惠券）。額滿即止。

優惠詳情：【按此連結

更多優惠資訊：

自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　$299起歎龍蝦/麵包蟹/蟹腳/燒牛肉

迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票低至半價　人均$304.5起/憑優惠碼減$500

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

結業優惠｜DAISO北角分店結業搬遷　全場7折清貨最平$3起
18:26 2025/06/02
結業優惠｜DAISO北角分店結業搬遷　全場7折清貨最平$3起
迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票低至半價　人均$304.5起/憑優惠碼減$500
11:36 2025/06/02
迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票低至半價　人均$304.5起/憑優惠碼減$500
家居優惠｜HomeSquare名牌家居低至1折　$1買護脊腰墊/旋轉餐椅/枕頭
09:00 2025/05/31
家居優惠｜HomeSquare名牌家居低至1折　$1買護脊腰墊/旋轉餐椅/枕頭
淘寶實體店｜淘寶家品店「PapaHome」傳開第二分店　選址銅鑼灣樓高三層
14:38 2025/05/30
淘寶實體店｜淘寶家品店「PapaHome」傳開第二分店　選址銅鑼灣樓高三層
自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　$299起歎龍蝦/麵包蟹/蟹腳/燒牛肉
12:51 2025/06/02
自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　$299起歎龍蝦/麵包蟹/蟹腳/燒牛肉
Dyson優惠｜Dyson週年慶低至6.18折　Airstrait直髮器狂減$700　吸塵機/風扇/風筒限時特價
17:56 2025/05/29
Dyson優惠｜Dyson週年慶低至6.18折　Airstrait直髮器狂減$700　吸塵機/風扇/風筒限時特價

你可能感興趣

結業優惠｜DAISO北角分店結業搬遷　全場7折清貨最平$3起
18:26 2025/06/02
結業優惠｜DAISO北角分店結業搬遷　全場7折清貨最平$3起
迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票低至半價　人均$304.5起/憑優惠碼減$500
11:36 2025/06/02
迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票低至半價　人均$304.5起/憑優惠碼減$500
家居優惠｜HomeSquare名牌家居低至1折　$1買護脊腰墊/旋轉餐椅/枕頭
09:00 2025/05/31
家居優惠｜HomeSquare名牌家居低至1折　$1買護脊腰墊/旋轉餐椅/枕頭
著數優惠 微信支付 大家樂

最高瀏覽

瀕死體驗︱男子歷靈魂出竅　被放屍袋突死而復生親述45分鐘「死後世界」
瀕死體驗︱男子歷靈魂出竅　被放屍袋突死而復生親述45分鐘「死後世界」
宅男女神︱女歌手爆已離婚2年後首出新歌《由自可》　親填詞訴心聲：避得一時卻停頓人生
宅男女神︱女歌手爆已離婚2年後首出新歌《由自可》　親填詞訴心聲：避得一時卻停頓人生
心肌炎丨19歲新晉男星傳拍戲出事　疑心肌炎復發病危曾留醫ICU口吐粉紅泡　
心肌炎丨19歲新晉男星傳拍戲出事　疑心肌炎復發病危曾留醫ICU口吐粉紅泡　
裕美怒轟麥明詩︱聲稱林作前度主動要求上契博曝光　裕美斥王莉妮言行不尊重兒子
裕美怒轟麥明詩︱聲稱林作前度主動要求上契博曝光　裕美斥王莉妮言行不尊重兒子
急症室最長等候時間（06月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月03日 時間12:05）