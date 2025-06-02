健康飲食︱日本研究：不吃早餐增腦出血風險36％　醫生教3招降低發病機率

【早餐／腦出血／出血性腦中風／心血管健康／早餐食物】不吃早餐後果嚴重！日本一項大型研究指出，長期不吃早餐的人相比每天吃早餐的人，罹患腦中風的比例明顯升高。對此，腦外科專家提醒，除飲食習慣外，還有3大行為會提高腦血管破裂的風險，呼籲做到3件事降低發病誘因。

據《Medical DOC》報導，大阪大學醫學系研究所與國立癌症研究中心共同進行一項大型研究，對象為約8萬名45至74歲、無心血管疾病或癌症病史的日本民眾，觀察長達15年，分析參與者的早餐攝取習慣與後續健康狀況之間的關聯。

「完全不吃早餐」者腦出血風險增36%

研究團隊發現，與每天吃早餐者相比，「完全不吃早餐」者罹患腦中風的比例明顯升高；特別是出血性腦中風（腦出血）的風險，比每天吃早餐的人高出36%。

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腦外科醫師勝木將人對此表示，腦出血的主要誘因為高血壓，而現代人不規律的生活作息、營養攝取失衡等，都可能間接導致血壓異常：

不吃早餐導致血糖波動與自律神經失衡，也可能影響早晨的血壓穩定性，進一步提高腦血管破裂的風險。

3招降低發病機率

雖然該項研究尚無法明確證明不吃早餐會「直接導致」腦出血，但也已提供值得重視的警訊。勝木醫師提醒，腦出血的潛在誘因除了不良飲食習慣，還包括冬季溫差劇烈、排便用力過度、吸煙飲酒等行為。因此，他呼籲尤其是高血壓患者，應控制鹽分攝取，同時保持規律運動與均衡飲食，才能有效降低發病機率。

同場加映：腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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同場加映：6種常見早餐地雷

台灣營養師李婉萍在Facebook個人專頁發文表示，6款常見早餐可能暗藏健康危機，長期吃錯可能正在悄悄破壞身體健康。

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同場加映：5種降血壓早餐

台灣心臟內科醫生洪惠風曾指出，早上空腹會令「戰鬥荷爾蒙」升高，若長期不吃早餐，早上便會血壓上升，增加心臟疾病、中風及腦出血的風險。為此，他向大家推介5種有助降血壓的早餐選擇：

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