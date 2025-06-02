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減肥攻略｜肝膽科醫生曾暴肥至185磅「四高」纏身　靠1種食法激減40磅逆轉脂肪肝

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 16 分鐘前

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肝膽科醫生曾暴肥至185磅「四高」纏身，靠1種食法激減40磅逆轉脂肪肝。

AI 摘要
  • 醫生分享減肥經驗，成功擺脫脂肪肝。
  • 半醣飲食法，調整飲食內容與進食順序。
  • 搭配運動，並維持良好體態。

【減肥／醫生／脂肪肝／高血壓／膽固醇高／適量】台灣肝膽腸胃科醫生梁程超公開自己的減肥史，表示自己從小食慾較大，愛吃碳水化合物不在話下，成為醫生後每次面診更是必備珍珠奶茶、拿鐵、焦糖瑪奇朵咖啡等含糖飲品；忙碌時又會吃餅乾、麵包解嘴饞充飢。45歲那年，他做體檢發現體重飆升至84公斤（約185磅），超聲波檢查更顯示他患上中度脂肪肝及高血壓、高血糖及高尿酸等一共有「四高」問題，一度需要靠藥物控制病情。

減肥攻略｜家族病史敲警鐘 決心改變飲食習慣

現年57歲的台灣胃腸肝膽科醫生梁程超在《健康2.0》節目中分享自身減重經驗，他透露自己從小就屬於肥胖體質，45歲時健康亮起紅燈。當時身高173厘米的他，體重達84公斤（BMI值28），不僅被診斷出中度脂肪肝，還同時有高血壓、高血糖、高尿酸等「四高」問題。

梁程超醫生從過去體重變化。（節目截圖）

梁程超表示，發現健康問題後雖然開始服藥控制，但考量到父親和叔公都在60歲時因心肌梗塞過世，讓他在50歲時下定決心從飲食著手改變。他特別分享自己研發的「半醣飲食法」，透過調整飲食內容與進食順序，在1年半內成功減重18公斤，BMI降至標準的21，脂肪肝和四高問題也都獲得改善且未復胖。

最新影片：

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減肥攻略｜「半醣飲食法」3大關鍵原則

  • 飲食比例調整：三餐中蛋白質和蔬菜量加倍、碳水化合物減半，比例控制在2:2:1。
  • 進食時間管理：採用12小時進食、12小時禁食的間歇性斷食法。
  • 嚴格進食順序：每餐依循「水→肉→菜→飯→果」的順序進食。

營養師拆解2:2:1餐盤:

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他又總結自己的知識及經驗，歸納出2個減肥秘訣及3個飲食地雷：

減肥攻略｜一日三餐這樣吃

  • 早餐：先喝3杯飲品（一杯水、無糖豆漿、黑咖啡），接著吃蛋白質，再吃一片方包或酸種麵包，最後吃一份水果。
  • 午餐：餐前先喝300-500c.c.溫開水，主菜選擇乾煎、清蒸、水煮或烘烤的肉類，搭配2-3種蔬菜，主食選擇米飯。
  • 晚餐：同樣先喝水，以海鮮和蔬菜為主，米飯攝取量減少，若吃肉和蔬菜已有飽足感就不吃飯，且午晚餐後不再吃水果。

2個減肥秘訣

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減肥攻略｜搭配每天7分鐘高強度運動

梁程超強調，除了飲食控制外，搭配適量運動也是成功關鍵。在採用「半醣飲食法」後，他第一個月就成功減去5公斤，一年內更累計減重12公斤。但他也發現，減重過程中難免會流失肌肉，因此特別增加蛋白質攝取，並加入「7分鐘運動」來維持肌力。這套方法讓他不僅成功減重，更擺脫脂肪肝和四高問題，且至今維持良好未復胖。「7分鐘運動」是一種高強度間歇訓練（HIIT），由12個動作組成，每個動作進行30秒後休息10秒，完整循環約7分鐘。這種訓練方式能讓身體達到極限狀態，運動後仍能持續燃燒熱量，達到「後燃效應」。

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梁程超強調，這套運動不僅時間短、效率高，更適合忙碌的現代人。搭配先前分享的「半醣飲食法」，讓他成功在約1年半年內減去18公斤，BMI從28降至標準的21，同時改善脂肪肝和四高問題，且至今未復胖。

梁程超從減肥的經驗中總結出，肥胖最關鍵的原因為胰島素。胰島素由胰臟分泌，負責處理體內醣份、將其運送到細胞內，一部份的醣則轉化為肝醣儲存，多餘的醣類就會變成脂肪儲存在肝臟等內臟，造成脂肪肝的形成。然而肝醣的儲存量有限，脂肪儲存卻是無窮無盡的，因此當身體持續累積皮下脂肪及內臟脂肪時，就會造成肥胖的問題。

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