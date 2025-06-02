中聯辦主任｜李家超回訪周霽　周霽︰特首和港府是治港第一責任人

新上任的中聯辦主任周霽今日在中聯辦會見特首李家超，二人在三日內兩度會面。周霽指，特首和港府治理香港第一責任人；李家超引述周霽說，將和同事心無旁騖，全身心服務「一國兩制」偉大實踐，形容這與自己心意一致。

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周霽今日（2日）表示，中聯辦將全面且準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」原則。他強調，行政長官和特區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人；他將依法履責，全力支持服務香港實現更好發展。

李家超︰周霽心無旁騖全身心服務「一國兩制」 與自己心意一致

李家超在社交媒體發文表示，今日上午到中聯辦大樓回訪周霽，而兩天前，周霽在剛到港履職的第一個早上就到訪禮賓府；又指二人就香港機遇和挑戰愉快交流意見。

李家超又表示，正如周霽日前落區調研時所提及，建設美好香港，是中央的殷切囑託，也是市民的共同心願。他引述周霽指，將和同事心無旁騖，全身心服務「一國兩制」偉大實踐，形容這與自己的心意一致，政府會為「一國兩制」成功實踐全力以赴，為市民更好的生活、為香港更好的發展不懈努力，抓住機遇、不畏困難、克服挑戰，積極推動香港「由治及興」。

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