公屋熱話｜公屋妹變私樓妹列3大不同　形容公屋如「冇掩雞籠」環境差

不時有人認爲能入住公屋是「人生贏家」，但亦有人認爲只有入住私樓才能提升生活品質。最近就有港女在討論區發帖分享，自己由公屋妹「上岸」私樓妹後的感受，細數出兩者在治安、衛生以及鄰居質素三大方面存在的巨大差異，又形容公屋如冇掩雞籠、鄰居的質素參差等，其言論惹網民怒批：住私樓都唔會變上等人！

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日前，有港女在討論區以「由公屋妹變做私樓妹既感覺」爲題發帖，分享自己在結婚前一直與家人同住公屋，直到婚後與丈夫搬入了大型私人屋苑，並從治安、衛生及鄰質素三大方面列出了兩者之間的分別。

▲ 有港女在討論區發帖分享，自己由公屋妹「上岸」私樓妹後的感受。（劇集《香港愛情故事》）

網絡熱話｜公屋如冇掩雞籠，任人自由出入

在安保方面，樓主形容「公屋如冇掩雞籠」，任何人都可以自由出入，有時保安在沒有查證住戶身份的情況下仍會「開埋門俾你」，甚至有時還目睹保安在當值期間睡覺。

至於私人屋苑，住戶在進入大堂時需「拍卡」，而外來人到訪則要登記，保安亦會在訪客上樓前通知業主，相對較安全。

▲ 港女形容「公屋如冇掩雞籠」，任何人都可以自由出入。（劇集《下流上車族》）

網絡熱話｜樓主批評公屋鄰居質素參差

在鄰居質素方面，樓主批公屋鄰居質素參差，「住公屋時，樓上有家人一到夜晚就鬧交，嘈到上下幾層都聽到，斷斷續續咗幾年」，又指經常見到有長者隨地吐痰。

至於私人屋苑，樓主稱自己居住至今，只在近日遇到樓上冷氣滴水問題，但在與管理處反映後的當日即獲處理。

▲ 樓主批公屋鄰居質素參差，經常聽到樓上有家人一到夜晚就鬧交，嘈到上下幾層都聽到。（劇集《香港愛情故事》）

網絡熱話｜樓主批評公屋衛生環境不佳

在衛生方面，樓主吐槽公屋無獨立的垃圾房，而是於樓層的電梯大堂處放置一個垃圾桶，且周圍都是垃圾，這導致電梯内長期有股異味；至於私人屋苑，則是每層都有專屬的垃圾房，衛生環境較佳。

網絡熱話｜部分網民認爲樓主有貶低公屋之嫌

此帖文引起熱議，網民對此反應兩極，部分人認爲樓主有貶低公屋住戶之嫌，不禁批評：「公屋出身，係改變唔到既事實，住咗私樓都唔會變上等人」、「個個講到公屋好好，但又用公屋妹身份黎踩人」、「比較？要比較分析都唔係一面全踩公屋啦」

網絡熱話｜部分網民認爲認爲千金難買好鄰居

部分網民則表示認同樓主的看法，「出邊租屋貴就係贏係個居住環境同配套」、「私樓搬走容易過向房署申請搬走，唔係就唔會出現咁多人報東張啦」。

還有網民認爲「千金難買好鄰居」，並表示就算是住私樓亦有機會遇到「問題鄰居」，而且這些業主更是「趕都趕唔走」，尤其是樓齡較高的大廈，「私樓越舊，遇到痴線佬機會越高」。

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