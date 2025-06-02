小一統一派位2025︱小一統一派位6.4日揭盅　全港熱門官津小學一文看清叩門日期+面試+要求

【小一統一派位/小一叩門/叩門面試】2025/26年度小一統一派位結果將於6月4日公布，本年度共有19,489名學生參加統一派位，惟獲派首三個志願學校的學生只有79.7％，按年大跌4%。為讓家長準備在子女未能獲派心儀小學時，可以立即叩門。TOPick整理了全港各區熱門官津小學小一叩門申請資料，包括申請日期、面試日期、面試內容，並附有申請表連結等，助家長做足萬全準備。

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小一叩門︱宜先了解心儀學校是否需要1-1-1

若家長已計劃向心儀學校叩門，建議先到學校網站或聯絡學校，了解叩門申請日期、時間和要求。個別學校會優先考慮填寫了1-1-1（即在自行分配階段選擇該校、統一派位甲部及乙部亦選擇該校為首志願）或1-1-0（自行分配階段選擇該校、統一派位甲部選擇該校為首志願）的申請者參加面試。

家長需留意的是，不論獲派的學校是否心儀，家長須於6月10或11日學校辦公時間內，先到獲派學校辦理註冊手續，若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校聯絡，否則將被視作放棄該學位論。

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小一叩門｜所需文件

雖然每間學校要求提交的文件都不一，但大致都需要準備12項文件。以下是圖解:

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小一叩門｜面試形式及內容

TOPick翻查的熱門學校中，所有學校都設有叩門面試，大多設一輪，亦有部分設兩輪面試，65校網的聖公會仁立紀念小學更設有3輪面試，家長要日期及安排，部分學校的面試時間或會重疊。

根據有公布面試詳情的小學，若設兩輪面試，多數首輪只面見學生，第二輪則會面見家長及學生，面試形式包括小組面見、個人面談及家長面談，小組活動會了解小朋友自理能力、解難能力、社交及溝通能力、語文表達能力、好奇心及學習態度等。其中14校網的北角衞理小學，學生除了小組面見，更需要一分鐘分享，了解小朋友的自理能力、 解難能力、社交及溝通能力、 語文及表達能力、好奇心及學習態度，而家長部份了解親子關係、家庭支援、 育兒理念等。

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至於家長面談多會面見校長、副校長或主任，了解親子關係、家庭支援、育兒理念、對學校的認識、對學校教育理念的認同等，因此家長宜先瀏覽學校網頁或媒體報道，了解學校背景，以在面試中表現出入讀誠意。

除了面對面的面試，40校網的聖公會聖多馬小學的需要個人錄像2分鐘，必須包括自我介紹(我的家庭、學校、朋友)、英文說故事、樂器表演、天才表演等。

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