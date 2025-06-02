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單親媽媽｜樂基兒離婚後夥愛兒峇里定居　單親媽兼父職有好處：我就係呢個家嘅「王」

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撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

樂基兒現身澳門出席活動。

【前天王嫂/單親媽媽/樂基兒】44歲名模樂基兒（Gaile）經歷兩段婚姻，Gaile跟食品大亨Ian之婚姻只維持5年，再度失婚的Gaile赴印尼峇里島做靜修導師，並安排兒子Hunter轉往當地讀國際學校Canggu Community School讀書，跟愛兒於峇里定居的Gaile間中回港工作。

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單親媽媽丨為吸金遊走兩地

樂基兒日前跟另一靚媽孫慧雪於澳門出席VIP EXTRA Backstage Party記者會，於澳門出世的Gaile可以於出生地出席活動，令她感到相當開心，更趁機跟朋友聚舊。

現居於峇里的Gaile表示會香港、峇里兩邊飛，由於兒子在峇里讀書，在港工作過後，她就馬上回峇里照顧小朋友。

樂基兒早前現身澳門出席VIP EXTRA Backstage Party活動。（發相）

單親媽媽丨享受成為家中的「王」

問到現在要做單親媽咪，有否感到佷吃力時，Gaile謂：「其實要做一個單親媽咪有好同唔好嘅，因為有時自己都有好多工作要做，但你都一定要抽時間去照顧小朋友，做好媽咪嘅本分，加上佢爹哋唔係身邊，我更要做埋爹哋嘅本分，但其實都有好處，好處就係自己可以話晒事，我可以點教就點教，唔需要咩都同人相量，我就係呢個家嘅『王』。」

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至於Gaile是否一個「怪獸家長」，她即表示：「我唔知咩叫怪獸家長，但係我承認我係同其他家長有啲唔同，因為我14歲就做model，自己好多地方住過，接觸過好多唔同文化，我較會用自己嘅方式同諗法去做。如果你覺得我係怪，我就係怪。」

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單親媽媽丨否認搭上女星殺手」

此外，4月份Gaile回港出席好友劉晨芝新節目的活動，參與派對後她急急離場與一男子到酒店「蜜」會，有指該男子正是有「女星殺手」之稱的潘啓翀（Derek），Gaile否認有新歡，並堅稱自己現在單身。

而Gaile第一任丈夫黎明，剛好也在澳門開演唱會，問到兩人有否聯絡，Gaile表示已沒有聯絡，但得知Leon開演唱會，也祝賀他一切順利。

另一靚媽孫慧雪出席活動。（發相）

KOL界靚媽丨孫慧雪反擊指控

至於已為兩子之母的孫慧雪表示，今日她終於可以做一個「me time」媽咪，說到早前她拍攝一條「變成清潔廁所特工」的短片，卻被網民力數四宗罪。

對此阿雪解釋：「對於啲網民話我著長裙蹲低洗廁所，條裙拖晒地，我想解釋其實我係特登，我係想講有時媽咪為咗個小朋友，係會好忘我，我係特登，唔知大家點解睇唔出，同埋拍攝地方其實係我自己屋企，有人留言叫我掉咗條裙，我想講我啲衫係著十年，啲網民真係睇得好投入，多謝佢哋支持。」

阿雪表示自己會接受所有意見，會繼續努力去創作短片。

更多相關內容：

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