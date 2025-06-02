結業優惠｜DAISO北角分店結業搬遷　全場7折清貨最平$3起

【12蚊店/清貨優惠】AEON旗下12蚊店DAISO JAPAN，位於北角英皇道的分店將於7月中結業，並搬遷至同區的商場和富薈，該店現正推出清貨優惠，全場貨品7折，部分最平$3就有交易，想掃貨的靚媽要把握機會，即睇優惠詳情！

最新影片：

結業優惠｜北角DAISO全場7折 部分貨品最平$3

Facebook「Aeon Channel」近日發文分享，指位於北角英皇道新都城大廈地庫的DAISO JAPAN，由於租約期滿，將於7月中旬搬遷至同區的商場和富薈繼續營運。

DAISO JAPAN北角分店現正進行清貨減價，由即日起至6月8日，全店貨品7折發售，期間更有限定優惠，部分貨品由原價$12減至$3、原價$20/$25/$35貨品減至$10、原價$50或以上貨品減至$20。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

結業優惠｜佔地過萬呎為全港最大分店

DAISO JAPAN北角分店原址為「Living PLAZA by AEON」，屹立北角逾20年。2022年4月，該店翻新重開，並改為以「DAISO JAPAN」面貌重新登場，佔地過萬呎，是全港最大的分店。

▲ DAISO JAPAN北角店（AEON官網）

AEON旗下品味生活品牌Mono Mono（ものもの）去年亦進駐北角健威坊，佔地超過一萬呎，場內劃分三大區域，分別為「TOPVALU」、「DAISO JAPAN」 及「HÓME CÓORDY」。品牌搜羅日本以至世界各地優質生活必需品及特色商品，日式家品、廚具、迪士尼卡通産品、文具及寵物用品等應有盡有。

DAISO JAPAN北角分店

地址：香港北角英皇道416-426號新都城大廈地庫

電話：2561 2198

營業時間：10:00 - 22:00

資料及圖片來源：Aeon Channel@Facebook、AEON Stores 關注組@Facebook、AEON官網

更多結業優惠：

結業優惠｜DONKI分店結業大減價 精選零食$1起/玩具精品低至7折

759阿信屋優惠｜大角咀759阿信屋結業 全線分店推減價優惠指定貨品買一送一

結業潮｜文具佬石門分店結業 執笠清貨優惠8折起

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5