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瀕死體驗︱男子歷靈魂出竅　被放屍袋突死而復生親述45分鐘「死後世界」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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【死而復生／靈魂出竅／死後世界】「靈魂出竅」是否真的存在? 美國一名男子因服用藥物而於餐廳廁所內暴斃，不過，神奇的是45分鐘後，該男子卻突然死而復生。他其後於社交平台上親述自己「靈魂出竅」的經歷，指自己當時目睹身體被搶救的過程，甚至能聽見身邊人的內心想法。

綜合外國傳媒報道，美國一名男子文森（Vincent Tolman）於多個社交平台上講述這段「死而復生」及「靈魂出竅」的經歷。Vincent指，該段瀕死經歷發生於2003年，當時年僅25歲的他，因服用過量減肥補充劑致於餐廳廁所突然暈倒。當救護人員到場時，證實他已無心跳，當場被宣判死亡，屍體更被人裝入屍袋。不過，當時一位新入職的救護人員卻突然因某種「感應」，決定再為他進行心肺復甦術（CPR），而45分鐘後，終成功讓Vincent恢復心跳。

美國一名男子文森（Vincent Tolman）於講述這段「死而復生」及「靈魂出竅」的經歷。(影片截圖)

復活過來的Vincent憶述，在心跳停止的那45分鐘裡，他彷彿是「靈魂出竅」，形容感覺似是自己正坐在電影院的座椅上，看著自己的身體倒在地上。

我就那樣坐著，看著自己的屍體，但我並不覺得那是我。

Vincent指，當時他除了目睹自己的身體被救護人員搬運，甚至能聽見周遭人的內心想法。Vincent特別記得那名救護員內心的掙扎，並看見了對方由打開屍袋至重新進行搶救的全個過程，未幾便突然看到一道光，並聽見一把聲音:

這個人還沒死！

Vincent之後才意識到自己原來一直「親眼目睹」自己的死亡過程，在甦醒前夕他更遇到一名身穿白衣、自稱為導師的男子，將他引領進「天堂」。

即睇更多瀕死男親見的「死後世界」:

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