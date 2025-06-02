瀕死體驗︱男子歷靈魂出竅　被放屍袋突死而復生親述45分鐘「死後世界」

【死而復生／靈魂出竅／死後世界】「靈魂出竅」是否真的存在? 美國一名男子因服用藥物而於餐廳廁所內暴斃，不過，神奇的是45分鐘後，該男子卻突然死而復生。他其後於社交平台上親述自己「靈魂出竅」的經歷，指自己當時目睹身體被搶救的過程，甚至能聽見身邊人的內心想法。

綜合外國傳媒報道，美國一名男子文森（Vincent Tolman）於多個社交平台上講述這段「死而復生」及「靈魂出竅」的經歷。Vincent指，該段瀕死經歷發生於2003年，當時年僅25歲的他，因服用過量減肥補充劑致於餐廳廁所突然暈倒。當救護人員到場時，證實他已無心跳，當場被宣判死亡，屍體更被人裝入屍袋。不過，當時一位新入職的救護人員卻突然因某種「感應」，決定再為他進行心肺復甦術（CPR），而45分鐘後，終成功讓Vincent恢復心跳。

▲ 美國一名男子文森（Vincent Tolman）於講述這段「死而復生」及「靈魂出竅」的經歷。(影片截圖)

復活過來的Vincent憶述，在心跳停止的那45分鐘裡，他彷彿是「靈魂出竅」，形容感覺似是自己正坐在電影院的座椅上，看著自己的身體倒在地上。

我就那樣坐著，看著自己的屍體，但我並不覺得那是我。

Vincent指，當時他除了目睹自己的身體被救護人員搬運，甚至能聽見周遭人的內心想法。Vincent特別記得那名救護員內心的掙扎，並看見了對方由打開屍袋至重新進行搶救的全個過程，未幾便突然看到一道光，並聽見一把聲音:

這個人還沒死！

Vincent之後才意識到自己原來一直「親眼目睹」自己的死亡過程，在甦醒前夕他更遇到一名身穿白衣、自稱為導師的男子，將他引領進「天堂」。

即睇更多瀕死男親見的「死後世界」:

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片:

瀕臨生死｜心跳停頓患者10分鐘內沒有施救 死亡率達100%

本港心臟科專科醫生王泰鴻醫生曾指出，醫學上沒有所謂的黃金時間，一旦出現心跳停頓 （Cardiac arrest），即昏迷不醒、沒有心跳、沒有血壓，就要立即進行CPR及使用AED，而且越快越好。他又提到，如果病人心跳停頓（Cardiac arrest）後，每延遲1分鐘做CPR，或於未有在適當時候用AED，死亡率就會增加7-10%。即代表心跳停頓（Cardiac arrest）的患者，10分鐘內沒有接受施救，死亡率會接近100%。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

瀕臨生死｜臨終7大徵兆

紓緩專科醫生林國光接受本報訪問時表示，當病人將要離開世界，病人不一定會出現發燒、感冒等問題，大多會有以下跡象：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：從面相推測死期遠近

山東青島一名殯葬師曾在小紅書分享，人臨終前，從面相可以看出端倪，讓親人可以為逝者及時準備身後事：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5