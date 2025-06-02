面部防曬推薦2025︱《LDK》16款面部防曬霜大比拼　3款奪A級防水抗UV呵護乾燥肌

【防曬／面部防曬霜／LDK／消委會／SPF】防曬霜是維持健康、美麗肌膚的必備品，一年四季都需要紫外線護理。日本知名家品雜誌《LDK the Beauty》與專業人士，針對市面16款熱門面部防曬霜進行比較測試，從防曬效能、成分到使用體驗，為大家選出兼具高效防護力，以及親膚性的優質防曬產品。

面部防曬推薦2025︱防曬系數怎麼選？

《LDK》指出，挑選防曬霜時應根據實際使用情況來決定合適的防曬係數。若是日常短時間外出，例如上班、散步或附近購物，SPF30搭配PA+++的產品已能提供足夠保護；然而當遇到陽光強烈或需要長時間戶外活動時，則建議選擇SPF30以上且PA++++的高係數防曬，以確保肌膚免受紫外線侵害。

此外，現代人追求高效簡便的保養流程，因此防曬霜若能兼具底妝功能，例如提亮膚色或修飾瑕疵，將更符合日常需求。這也使得產品的抗碎裂能力與美肌效果成為不可忽視的評測之一。因此，本次《LDK》評測特別對SPF50或以上的面部防曬產品進行比較，幫助消費者找到既能滿足高效防護，又能簡化護理步驟的選擇。

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《LDK》按照以下6大指標進行測試：

防曬能力： 實測紫外線阻隔效果。

實測紫外線阻隔效果。 成分分析： 檢視保濕、防止皮膚粗糙等活性成分。

檢視保濕、防止皮膚粗糙等活性成分。 抗碎裂能力： 測試盛夏時是否易脫落，避免防曬效果降低。

測試盛夏時是否易脫落，避免防曬效果降低。 使用感： 評估質地黏膩度、貼膚性及與化妝品的相容性。

評估質地黏膩度、貼膚性及與化妝品的相容性。 美肌功效： 檢驗光澤感、立體感及校色能力。

檢驗光澤感、立體感及校色能力。 防水性：測試流汗或遇水後的防護持久度。

16款面部防曬霜排名

（評分由低至高排列）

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第16名：INNISFREE Green Tea Hyaluronic Sun Serum

第15名：Torriden Dive In Moisture Sun Cream

第14名：RMK UV Face Protector Enhancer

第13名：SHIRORU Crystal Wrinkle UV Day Cream

第12名：unlabel LAB Vitamin C Tone Up UV Derma Serum

第11名：SRICHAND Sun Lotion W

第9名：LUNASOL Glow Day Serum UV

第9名：SRICHAND Sun Lotion A

第8名：FAS The Black Day Cream

第7名：SOFINA iP Skin Care UV 03 Brightening

第6名：Mediplus UV Milkey Gel

第5名：POLA 美白精華 UV

第4名：Upt MOIST UV ESSENCE

第3名：ETVOS 礦物質UV水感防護霜

第2名：ANESSA全效濾光活膚UV乳液

第1名：SKN REMED Derma Serum UV

面部防曬推薦2025︱3款A級面部防曬霜推薦

在這次《LDK》評測中，有3款產品以綜合優異表現奪得A級評價，分別是SKN REMED Derma Serum UV、ANESSA全效濾光活膚UV乳液、ETVOS 礦物質UV水感防護霜。其中獲得最高分的SKN REMED Derma Serum UV，被評含有兩種活性成分，可呵護乾燥的皮膚並防止紫外線傷害，防水性極佳，獲評「最值得推薦」。

同場加映︱消委會30款防曬比拼

消委會曾測試30款日常防曬，樣本全部屬於乳液狀，大部分是混合性防曬。有14款防曬樣本SPF值數標示為SPF30至50，屬於高度保護防曬產品；其餘的16款防曬的防曬系數爲SPF50+，屬於高度保護防曬產品。

14款SPF30至50(高度保護)防曬產品：

（評分由低至高排列）

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16款SPF50+（極高度保護）防曬產品：

（評分由低至高排列）

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