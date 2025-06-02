莊子璇緋聞︱被指反擊與郭晉安「父女戀」傳聞騷撐枱腳片　莊子璇霸氣表明感情現況

【郭晉安 / 視帝 / 莊子璇 / 香港小姐】現年60歲的視帝郭晉安與23歲的港姐冠軍莊子璇（Hilary）因合作TVB劇《金式森林》結緣，更由此鬧緋聞傳二人展「父女戀」。

之後，郭晉安與莊子璇分別被媒體追問緋聞時，異口同聲表示認為愛情沒有年齡界限，可是強調二人不是情侶，並呼籲外界不要誤會產生過度聯想。

可是，日前莊子璇在社交平台上載在西餐廳用膳的短片，不過因為疑用「男友視覺」拍攝，而且見對方為莊子璇食物淋醬汁，由此惹來報道指她與神秘男友人撐枱腳以反擊父女戀緋聞。

郭晉安回應緋聞︱首度開腔回應「父女戀」傳聞 60歲郭晉安23歲莊子璇齊認為愛情沒分年齡

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之後，莊子璇在個人IG以限時動態方式上載與友人的對話截圖，從中可見她友人轉發有關撐枱腳餐廳報道，寫道：「咩料呀，我變咗做男人？隻手仲要唔係我嘅」即是當日莊子璇是與女性友人齊餐，並非與異性撐枱腳。

莊子璇同時寫道：「喂呀〜我個朋友仔話佢唔係男人，隻手唔係佢㗎，係當日服務我哋個姐姐隻手（冇錯，隻手係女仔嘅）最後〜想一次過一個澄清我冇任何嘅戀情，最近都係專注工作學緊唱歌，學緊日文〜真的不希望再影響身邊的人。」

事實莊子璇似乎現時亦專心事業，近期工作上獲邀任司儀工作外，早前為拉麵店剪綵，正在學日文的她學而致用，在社交網說：「當日最開心，莫過於係學緊日文嘅我，可以用到日文同老闆傾到偈。」

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