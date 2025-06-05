旅行熱話｜台女來港旅遊見到1幕被震撼　盛讚美過日韓竟被網民反踩？

見到旅客誇讚香港，相信大多數人的第一反應是相當自豪的。近日，有台灣女生在Threads上傳在港旅行時拍攝的影片，她日落時分被眼前一幕美到震撼，直言超過日本和韓國。

然而，影片隨即引起熱議，有多名港網民竟「踩」香港，認為並無特色，更揶揄台女審美另類；隨後有大批網民反駁，力撐樓主盛讚之物堪稱「世界級」。

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旅行熱話｜台女盛讚維港夜景美過日韓

樓主上傳一段維港日落時分的維多利亞夜景影片，片中天色漸晚，緋紅的夕陽日落與一片鱗次櫛比、亮起夜景燈飾的大廈交相輝映，海面還有摩天輪及一抹夕陽的倒影，盡顯香港這座國際大都市的摩登與浪漫。

樓主盛讚「以為韓國、日本就很美了，知道我去了香港」；而美如畫的風景亦吸引了不少市民和遊客駐足觀賞。

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旅行熱話｜台女盛讚維港熱議 港網民力撐：世一

然而，影片竟然引來多名香港網民「狂踩」，「你的審美眼光真另類」「表面靚但內裡就...」、「本人是香港人，其實沒有很美啦，日本比較美」、「香港真的是最不美的地方」、「但大部分香港人覺得日本更美」、「完全唔覺得美，你應該多去啲地方睇睇」；樓主則回覆稱「審美很廣泛的，不只是風景，也有可能是人，你可以不朽按，但請尊重」。

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但大多港網民及曾經來港遊玩的旅客隨即反駁，力撐香港的美景，「唔好意思，我係香港人都覺得維多利亞港夜景真係好靚，陰陽怪氣講埋晒其他嘢企圖潑冷水嘅人收皮啦」、「我係香港人都覺得香港夜景係世一，好驕傲自己喺呢個 咁靚嘅地方出世」、「很多香港人不懂欣賞自己的城市」、「啲『香港人』真係好煩，人哋遊客讚下夜景，喺下面留言唔係講多謝咁鍾意自己成長嘅地方，係喺度踩返自己香港幾無靚」、「香港夜景是世界三大夜景之一」。

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