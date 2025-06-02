迪士尼電影｜《史迪仔》香港票房勁收逾一千萬元奪冠　全球票房衝破47億元

【史迪仔 / 迪士尼電影 / 香港票房】由迪士尼經典動畫改編的真人真人版《史迪仔》（Lilo & Stitch）首次登上大銀幕，深受全球大人細路觀眾寵愛，全球上映兩星期票房已達 6.108億美元（約47.6 億港元）。

《史迪仔》上周四正式於香港上映後成為票房冠軍，多達15萬人次入場，勁收逾一千萬元。在歐洲所有主要地區（丹麥和芬蘭除外）、拉丁美洲所有地區（包括巴西和墨西哥）、澳洲、紐西蘭、菲律賓和泰國，同樣保持著非本土電影的票房冠軍。

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▲ 迪士尼電影《史迪仔》橫掃香港、美國、歐洲、澳洲、東南亞周末票房冠軍。

史迪仔｜《史迪仔》助力迪士尼在當地總票房突破10億美元

與此同時，《史迪仔》在剛過去的周末於美國本土票房表現强勁，助力迪士尼今年在美國市場的總票房突破10億美元（約78億港元）。

截至目前，迪士尼在美國的市場佔率超過 30%，成爲今年首間突破這一里程碑的電影公司。

▲ 《史迪仔》助力迪士尼今年在美國市場的總票房突破10億美元。

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