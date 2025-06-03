阿茲海默症可及早發現　新型血液檢測偵查高危人士

隨著年齡增長，患認知障礙症的風險也會增加，其中以阿茲海默症最常見，惡化可致命。近年醫學界在篩查及治療方面有新突破，有助及早發現，及早治療。「新型血液檢測技術」有效檢驗蛋白質生物標誌物，能在阿茲海默症病發前識別出潛在患者。新藥「抗類澱粉蛋白藥物」則有效針對阿茲海默症根源，清除大腦斑塊，延緩病情。有私家醫院亦為此推出資助篩查計劃，以及早發現早期患者，把握黃金治療期。

輕度認知障礙 及早治療可延緩病情

老人科專科醫生勞思傑指出，阿茲海默症佔本港認知障礙症患者65%。發病初期，大腦異常出現「類澱粉蛋白」（Aβ）沉積，形成「類澱粉蛋白斑塊」（Plaque）；同時，「Tau蛋白」異常磷酸化，導致「神經纖維纏結」（Neurofibrillary tangles）。當這些斑塊和纏結不斷累積，最終會導致腦細胞死亡，引發阿茲海默症。到了晚期，大腦嚴重萎縮，患者將喪失身體機能而死亡。但當出現輕度認知障礙時，能及早治療，則有機會維持現有認知能力，甚至恢復正常，不一定發展為認知障礙症。

新型血液檢測 助未見徵狀前找出患者

勞醫生指，阿茲海默症通常在發病10至20年後，徵狀才顯現，惟此時往往已至中晚期，或錯失黃金治療期。但原來，患者早在發病數十年前已出現「類澱粉蛋白」和「Tau蛋白」異常的情況，這些蛋白質被視為阿茲海默症的重要生物標記。

其中，「p-tau 217」為一種磷酸化「Tau 蛋白」，能在發病前20年精準偵察出阿茲海默症患者，更有效辨識陽性「類澱粉蛋白」，準確度達90%，與「腦脊髓液檢測」（CSF）成效相若。近年醫學界證實，在阿茲海默症徵狀未出現前，透過「新型血液檢測」可有效檢出生物標記「p-tau 217」，篩查出潛在的患者，以提早預防。

蒙特利爾認知評估 助篩查早期患者

另外，透過「蒙特利爾認知評估」（MOCA）可全面評估認知程度，準確篩查出現早期徵狀的認知障礙患者。若有懷疑，醫生通常會安排腦部磁力共振掃描（MRI）或腦部電腦斷層掃描（CT Scan）作進一步診斷；甚或進行「腦部類澱粉蛋白正電子造影」（PET）或「腦脊髓液檢測」，更精準診斷病情，從而制定適合患者的治療方案。

抗類澱粉蛋白藥物 針對根源延緩病情

腦神經科專科醫生黃家星指出，近年醫學界研究證實，使用「抗類澱粉蛋白藥物」 能針對阿茲海默症根源，清除現有斑塊並延緩病情。研究顯示，病情較輕的患者使用此藥18個月後，改善率更高達51%。

為及早發現早期患者，嘉諾撒醫院總經理許小虎博士表示，該院推出資助篩查計劃，包括「新型血液檢測」及免費的「蒙特利爾認知評估」，為市民提供從篩查到治療的一站式新型醫療服務。勞思傑醫生及黃家星醫生提醒，阿茲海默症治療效果及藥物副作用因人而異，如有疑問，請向醫生查詢，以選擇最適合的治療方案。

▲ 勞思傑醫生, 黃家星醫生, 許小虎博士

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