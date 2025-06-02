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香港經濟｜陳茂波︰對外貿易增長快非常態　維持全年GDP增長預測2至3%

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 32 分鐘前

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財政司司長陳茂波簡報香港整體經濟最新狀況。(曾耀輝攝)

財政司司長陳茂波說，香港經濟在今年第一季對外貿易表現良好，主要是受惠於外部需求持續，以及部分企業在美國關稅上調前提前發貨，但外貿增長快非常態，把2025年全年實質本地生產總值的增長預測維持在預算案公布的2%至3%。

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陳茂波今日（2日）出席立法會財經事務委員會會議簡報香港整體經濟最新狀況，香港經濟在今年第一季表現穩健，實質本地生產總值按年增長3.1%，較上一季的2.5%進一步加快。經季節性調整後，實質本地生產總值按季顯著增長1.9%。

陳茂波指，在拉動經濟增長的三頭馬車當中，對外貿易表現良好，整體貨物出口按年上升8.4%，主要是受惠於外部需求持續，以及部分企業在美國關稅上調前提前發貨。同時，隨着訪港旅客人次進一步上升、跨境運輸量增加，以及跨境金融與集資活動活躍，整體服務輸出亦按年顯著擴張6.6%。投資方面，整體投資開支按年增長2.8%，當中購置機器、設備及知識產權的開支增幅顯著，樓宇交易亦活躍。私人消費方面，受市民消費模式改變所影響，按年下跌1.1%。

議員譚岳衡關注，外貿的強勁增長，不一定是可以持續下來，因為是屬於應對關稅，貨物提前付運。陳茂波回應指：

第一季度外貿出口增長這麼快，不是一個常態，而且美國政府的政策措施變數很大，因此我們還是保守一點，暫時來說做好風險管理，作最壞的打算，但是作最好的準備，在這調整一下、再觀察一段時間。

四月訪港旅客人次按年增13%至385萬  勞動節黃金周訪港旅客110萬

陳茂波指，最新數據顯示，第二季初香港經濟動力持續。四月整體商品出口貨值按年上升14.7%，訪港旅客人次按年增加13%至385萬，而在內地勞動節黃金周期間，訪港旅客更按年上升22%至110萬人次。

勞工市場方面，陳茂波說，失業率雖然上升，惟仍處較低水平。經季節性調整後，二至四月失業率為3.4%。就業不足率為1.3%。全職僱員的每月就業收入中位數於第一季增長6.4%，反映薪酬整體持續改善。

陳茂波︰對街上店舖結業情況「好上心」

陳茂波說，對街上店舖結業情況「好上心」，政府有不同資助計劃，協助升級轉型，生產力促進局亦有培訓課程。

陳茂波︰若社福界有新服務或想法  資源上可適當再考慮

新思維議員狄志遠指，經濟好轉，對政府收益有幫助，關注會否考慮檢討對社福開支削減，陳茂波說，

加強版(財政)整合計劃，剛剛實施一年，會動態評估，社福界若有新服務，或者有其他服務的想法，隨着社會需要，對基層、需要幫助的人，有一些針對性計劃，這方面會否資源上適當再考慮下，我覺得有空間可以傾

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