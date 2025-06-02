皮膚癌｜男子鼻頭長痣越生越大　欲激光脫癦驚揭「真身」　醫生警告：50歲以上高危【附ABCDE法則自測】

【皮膚癌／黑痣／癌症／基底細胞癌】以為只是長痣？台灣一名60歲男子鼻頭長出新痣，卻因為「越長越大」所以求醫打算激光脫癦，沒想到一查竟是皮膚癌！有皮膚科專科醫生提醒，50歲後面部長出黑斑要小心，可能不是普通痣般簡單。

皮膚癌｜醫示警：恐是皮膚癌前兆

台灣皮膚科醫生烏惟新在Facebook專頁發文分享案例，一名60多歲患者因鼻子上的「黑痣」持續變大求診，經檢查發現病灶上有樹枝狀血管，切片後確診為「色素性基底細胞癌」。烏惟新提醒，這類皮膚惡性腫瘤在黃種人身上常被誤認為一般黑痣，50歲以上人士若面部新長黑色斑塊須特別留意。

皮膚癌｜歐美亞洲表現大不同 黃種人常見「色素型」

烏惟新解釋，基底細胞癌是最常見的皮膚惡性腫瘤，但歐美白種人與亞洲黃種人表現差異大：

白種人：病灶多呈膚色帶珍珠光澤

黃種人：常見「色素性基底細胞癌」，外觀為異常深黑的腫塊

皮膚癌｜高風險族群注意 這些部位最危險

烏惟新提醒，後天性色素痣多在20-30歲達高峰，若在50歲後，面部長出新黑斑應提高警覺。他續指，面部鼻子、臉頰、眼周等陽光曝曬區域是最危險，很大可能是癌灶，一般呈黑、啡或藍灰色；邊緣不規則，表面可能具珍珠光澤或潰瘍出血。烏惟新強調，雖然這類腫瘤生長速度慢，但可能逐漸破壞深層組織。但只要手術切除乾淨即能根治，極少發生轉移。

最新影片：

皮膚癌｜常見皮膚癌之一

根據癌症基金會治療，基體細胞癌 (Basal cell carcinoma, BCC)是最常見的皮膚癌， 臨床上有60%的皮膚癌都屬於此類型。患者通常在四十歲以上。患部通常是在被陽光曝曬的地方，如頭、頸和身體上半部，也有在手臂和腿部。顏色可能是紅的或淺色。BCC成長得很慢，通常不會擴散。但若不接受治療，BCC可能深入皮膚的深層，損害附近的皮膚，使得治療困難，增加皮膚癌復發的機率。

皮膚癌｜自測皮膚癌「ABCDE」法則

皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

相關文章：

皮膚癌｜女子額頭生「暗瘡」1年未癒揭患皮膚癌 醫生教ABCDE法則小心5種痣

皮膚癌｜30歲女家族無任何病史 右腳突生痣揭患皮膚癌 疑為貪靚做1事肇禍

皮膚癌︱58歲女指甲現黑線驚患「黑色素瘤」擴散指節 靠gel甲保住1命

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5