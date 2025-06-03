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睡眠健康｜睡前吃1種水果入睡時間神奇快35%　研究證實4星期見效

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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AI 摘要
  • 睡前吃奇異果可改善睡眠
  • 奇異果含褪黑激素幫助睡眠
  • 規律作息才是改善睡眠根本

【睡眠不足／捱夜／失眠／睡眠障礙／飲食習慣】失眠是都市人常見問題，睡眠困擾會影響日常生活。台灣重症專科醫生黃軒近日分享一項研究指出，每天睡前1小時吃「1種水果」，持續4周可改善睡眠狀況，包括縮短入睡所需時間、增加總睡眠時數及提升睡眠效率。

重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，引述2011年一項研究結果顯示，受試者連續4周在睡前1小時進食2顆奇異果後，有睡眠困擾者的入睡所需時間可減少35.4%，總睡眠時數增加13.4%，整體睡眠效率提升5.41%。

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睡眠健康｜奇異果協助調節晝夜節律 有效改善睡眠困擾

黃軒解釋科學家說法指出，奇異果含有5-HT（血清素）能在大腦轉化為褪黑激素，幫助調節生理時鐘；同時奇異果富含的維他命C、維他命E、葉酸及多酚可降低氧化壓力、穩定神經傳導；此外，奇異果的膳食纖維與益生元能改善腸道菌相，間接影響腸腦軸與睡眠荷爾蒙分泌。

但黃軒也提醒，雖然這項研究對部分失眠或睡眠不佳者有所幫助，不過這些研究多屬小規模，仍需要更嚴謹的大型研究驗證。他建議想改善睡眠問題者，最根本應是保持規律作息、減少攝取咖啡因與夜間接觸藍光，奇異果僅作為輔助方式。

同場加映｜睡眠不足9大身體變化

據《每日郵報》報道，英國寢具公司「Bensons for Beds」與睡眠研究專家Dr. Sophie Bostock指出，睡眠不足對身體的影響甚廣，過往有研究指出，長期睡眠不足會增加患上心血管疾病、心臟病、肥胖和2型糖尿病。9大主要身體變化如下：

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為免睡眠不足對身體造成影響，專家亦為此建議4招改善

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資料來源：重症專科醫生黃軒

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