凍齡女星︱52歲鄭秀文巡演曬Fit爆身材　5大健身凍齡秘訣 愛自製1飲品促進代謝KO便秘

現年52歲的百變天后鄭秀文（Sammi），早前於澳門舉辦8場《You & Mi 鄭秀文澳門演唱會 2025》，曬出結實有肉的健美身形，再成為討論焦點。

曾患抑鬱骨瘦如柴

Sammi過去一直覺得瘦到見骨才是美，不過，曾是紙片人身材的她現在完全改變心態，認為健康的健美體型才是真正的自己。加上Sammi在2005、06年時飽受抑鬱症之苦，因此開始認真養成運動習慣，通過健身幫助自己走出低潮，同時身材也逐漸變得健康有力。在不知不覺間，Sammi已持續運動習慣20年，勤力運動更令她超凍齡，真正實現健康美。

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5大健身凍齡秘訣

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1. 健身室重訓

2. 每日慢跑

3. 棒式訓練（Plank）

4. 自製排毒飲品（Kefir Water）

5. 高蛋白飲食

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Sammi表示，自己現在的運動方式比起以往日日跑八公里，已經完全改變。由純帶氧變成帶氧只佔三成，另外七成是負重鍛鍊和體能，甚至只是步行，避免過量運動：

原來避免過量運動，可以避免皮質醇偏高。皮質醇偏高會使腹部脂肪不易消減。

而且，她每星期也至少有兩天完全不做任何運動，在「放縱日」吃垃圾食物：「人到中年，懂得改變，締造更適合的方式。其次，及時行樂很重要。」

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