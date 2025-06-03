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宅男女神︱女歌手爆已離婚2年後首出新歌《由自可》　親填詞訴心聲：避得一時卻停頓人生

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撰文： 文體藝online

發布時間： 14 分鐘前

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熱門 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

女歌手爆已離婚2年後首出新歌《由自可》　。

【李蘊 / 離婚 / 宅男女神】現年33歲李蘊（Renee）在今年3月自爆與內地金融才俊羅章冠（David）早在2年前已離婚，結束8年婚姻，當時頗令網民震驚。

公開婚變消息後，李蘊重新出發積極現身各大媒體爭取曝光，在今日（6月2日）晚上8時更發布全新單曲《由自可》MV，這也是她繼2013年後相隔12年再推派台作。

李蘊今次新歌《由自可》靈感來自「日本預言地震」熱話，探討面對未知的勇氣，表示：『與其躲在家中逃避現實，避得過一時卻停頓人生，還不如勇敢面對世界』。

李蘊新歌《由自可》MV。

MV採用AI動畫技術呈現末日寓言，女主角乘床褥在海嘯中漂流求生，如現代挪亞方舟。Renee指傳統製作需耗資數十萬，現透過AI融合技術降低成本，畫面比一般AI生成更生動逼真，勢為樂迷帶來驚喜。

問到從新出發繼續開啟音樂夢的Renee相隔那麼多年再錄歌心情如何? 李蘊說：「其實唔算緊張，好期待！始終太耐無派台歌。但因為平時直播每日有唱歌，所以唔使特別多去練，輕鬆心情完成錄音。」

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製作團隊更爆她的錄音小習慣，指其他歌手錄歌應該會下午或者晚上錄音聲音會更開更明亮。但Renee因為平時習慣了早上開直播唱歌，所以今次錄音都係在早上很早錄音，錄音室未開門她已經到達了門口自己開聲。

錄音過程非常順利，在預計的兩小時內一Take完成。Renee指可以今次自己有份參與填詞部份，很了解歌曲內容及向樂迷表達的訊息，所以特別投入。更期待之後現場獻唱新歌，滿足多年支持自己的樂迷，一齊在現場大合唱。

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