神奇4俠︱「隱形女俠」首度公開懷孕喜訊　雲妮莎卻比被網民戲稱用「方法演技」演出

【神奇4俠 / Marvel Studios / 超級英雄片】將於7月23日上映的Marvel Studios超級英雄片《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic 4: First Steps）日前於墨西哥城舉行的「CCXPMX電影節」宣傳。

4位主角更親自現身，包括「神奇先生」貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）、「隱形女俠」雲妮莎卻比（Vanessas Kirby）、「霹靂火」祖瑟昆恩（Joseph Quinn）及「石頭人」艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach），會上更播放從未曝光片段，及請來合唱團唱出《神奇4俠：英雄第一步》主題曲，為在場超過2500名粉絲帶來驚喜。

▲ 《神奇4俠：英雄第一步》的4位主角日前現身「CCXPMX電影節」。

神奇4俠︱雲妮莎卻比懷孕被笑指「方法演技」

《神奇4俠：英雄第一步》中，講述隱形女俠突然懷孕，為整個神奇4俠家庭帶來巨變。

而於「CCXP MX電影節」中，飾演隱形女俠的雲妮莎卻比亦首度公開懷孕好消息，37歲的她於會上挺巨肚現身，將為退休網球手男友Paul Rabil誕下首胎，身邊的拍檔都紛紛祝賀。雲妮莎卻比就被網民笑指她以「方法演技」假戲真做，以實際行動為電影宣傳。

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神奇4俠︱Marvel史上最重要角色

Marvel Studios主腦奇雲費治本身就是《神奇4俠》的忠實擁躉，他受訪時就表示：「Marvel中上沒有比這4位英雄更重要的角色！」

這部電影終於讓他夢想成真：「這絕對是難以置信的夢想成真，也是十分完美的時機，帶我們進入MCU的全新時代。他們是Marvel的第一個家庭，我們保證這次是確實對得起原著的精心製作。」

▲ 《神奇4俠：英雄第一步》的4位主角日前現身「CCXPMX電影節」。

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