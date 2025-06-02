香港零售｜4月零售總銷貨值下跌2.3%勝市場預期　謝邱安儀：將逐步回穩

統計署昨公布4月零售業總銷貨價值，臨時估計為289億元，按年下跌2.3%，勝市場預期的跌3.0%。香港零售管理協會主席謝邱安儀形容「比上年低位更低」，顯示環境不太理想，估計4月的零售情況受3大因素影響，1)美國關稅戰開打令港股下跌影響零售；2)長假港人北上消費及外遊；3)內地沒有長假期方便內地遊客來港。

幸而，她指有正增長的類別增加，如未分類消費品的銷貨價值上升13.4%。其次為藥物及化妝品（銷貨價值上升7.2%）；食品、酒類飲品及煙草（上升3.0%），除了汽車及汽車零件下跌53.4%較不理想外，其他類別的下跌幅度也較溫和。

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5月黃金周 頭2天銷售最好

至於5月黃金周(5月1至5日)的情況，該會訪問了涉及約6.8萬從業員的3000名會員，發現頭兩日的銷售較理想，第三日開始下跌至回復至平日狀態。總括而言，約三成會員表示，銷售錄得單位數至隻位數升幅，個別更有約3成升幅，而它們多來自化粧、健康食品、便利店、百貨等，大多受惠於人流及推廣優惠。另外，逾2成受訪會員持生意持平；約5成表示銷售有單位數跌幅。

整個5月來看，近4成受訪會員表示銷售錄得單位數至低雙位數增長，以化粧品及電器較受惠；約1成受訪會員生意持平；約5成會員表示生意下跌，幅度由低單位數至低雙位數，涉及食肆、百貨、個人護理、服裝、家具家品及鐘錶業。

6月零售業或比4月好

展望6月，謝邱安儀表示一向是零售表現較差的月份，考試月份影響消費意慾。「今年有些轉變，似乎4月可能較6月差，但仍需觀望。」她指大家不會預期有大反彈，亦未見到大升的因素，但相信若環球情況沒有重大變化，今年零售業將緩步回穩或有微升，但中美關係及地沿政治仍是不穩定因素。該會近4成受訪會員預估銷售上升，持平及下跌的各佔3成。

被問到港元走勢對未來零售的影響時，謝邱安儀表示強港元不利香港零售市道，但強港元已持續一段時間，就算未來數月持續高企，相信不會令零售業變得更差，但肯定會令反彈變得更具挑戰。至於租金方面，她指續租時業主大多願減租，幅度由低單位至低雙位數，也有逾20%，但若在租約期間，減租的機率頗低。

股市回升 短期有利零售

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，本港4月零售銷售值連跌第14個月，總銷貨值289億元，為2022年9月以來新低。估計4月表示或由於今年復活節假期與去年錯位，較多港人外遊所致。

較受旅客歡迎的項目如奢侈品及藥物和化妝品等均見改善，港人北上消費持續及訪港內地旅客消費模式轉變，加上宏觀經濟前景的不明朗，中長線料繼續影響本港零售業表現，惟本港大型體育場館落成並陸續舉行多項大型活動，預計或助帶動部分零售消費活動，加上香港股市近期反覆回升，短線或有助提振消費氣氛。

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