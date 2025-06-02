中醫藥發展｜中醫藥生物科技聯會黃炳逢︰不應只以醫療衛生角度規範　須跨領域推動更積極政策

人工智能為中醫藥發展帶來新挑戰和新機遇，香港中醫藥生物科技聯會常務副會長黃炳逢指，政府不應該只是以醫療衛生角度規範中醫藥的發展，必須以跨領域的全方位思維來推動更積極的政策，特別是在中藥及大健康產品的創新、科技及工業化方面。

由香港中醫藥生物科技聯會、香港科技大學中藥研發中心和香港本草醫藥學會共同主辦的《現代生物科技促進中醫藥發展》研討會，昨日在香港科技大學舉行。約200人出席，包括了註冊中醫師、學者、中醫藥企業及社會各界人士。

身兼香港中醫藥生物科技聯會會長的科大講座教授詹華強，以「中藥資源循環利用-大健康產品開發」為題，分享以生物科技研發中醫藥大健康產品的成果及經驗，特別闡釋中醫藥結合生物科技可為國計民生帶來巨大效益，惠及中國廣大農民。

香港本草醫藥學會會長黃傑以「生物科技是中醫藥現代化不可或缺的要素」為題，分析生物科技與中醫藥貫通古今的關係和案例，顯示兩者的融合歷史悠久，必須善用新的科技手段進一步實現中醫藥的現代化。

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