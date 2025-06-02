  • 29°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中醫藥發展｜中醫藥生物科技聯會黃炳逢︰不應只以醫療衛生角度規範　須跨領域推動更積極政策

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

分享：

分享：

熱門 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

由「香港中醫藥生物科技聯會」、「香港科技大學中藥研發中心」和「香港本草醫藥學會」共同主辦的《現代生物科技促進中醫藥發展》研討會，昨日在香港科技大學舉行。

人工智能為中醫藥發展帶來新挑戰和新機遇，香港中醫藥生物科技聯會常務副會長黃炳逢指，政府不應該只是以醫療衛生角度規範中醫藥的發展，必須以跨領域的全方位思維來推動更積極的政策，特別是在中藥及大健康產品的創新、科技及工業化方面。

由香港中醫藥生物科技聯會、香港科技大學中藥研發中心和香港本草醫藥學會共同主辦的《現代生物科技促進中醫藥發展》研討會，昨日在香港科技大學舉行。約200人出席，包括了註冊中醫師、學者、中醫藥企業及社會各界人士。

身兼香港中醫藥生物科技聯會會長的科大講座教授詹華強，以「中藥資源循環利用-大健康產品開發」為題，分享以生物科技研發中醫藥大健康產品的成果及經驗，特別闡釋中醫藥結合生物科技可為國計民生帶來巨大效益，惠及中國廣大農民。

香港本草醫藥學會會長黃傑以「生物科技是中醫藥現代化不可或缺的要素」為題，分析生物科技與中醫藥貫通古今的關係和案例，顯示兩者的融合歷史悠久，必須善用新的科技手段進一步實現中醫藥的現代化。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

人大常委會｜李慧琼：將審議國防教育法修訂等12項法律　冀國防教育日能在港推行
18:48 2024/09/09
人大常委會｜李慧琼：將審議國防教育法修訂等12項法律　冀國防教育日能在港推行
健康專欄｜網球肘痛到無法入睡　4個動作助防病
18:17 2025/05/12
健康專欄｜網球肘痛到無法入睡　4個動作助防病
中醫產業｜梁振英：香港成立「守創中藥貿易平台」　助中醫藥發展
20:48 2024/10/20
中醫產業｜梁振英：香港成立「守創中藥貿易平台」　助中醫藥發展

你可能感興趣

人大常委會｜李慧琼：將審議國防教育法修訂等12項法律　冀國防教育日能在港推行
18:48 2024/09/09
人大常委會｜李慧琼：將審議國防教育法修訂等12項法律　冀國防教育日能在港推行
健康專欄｜網球肘痛到無法入睡　4個動作助防病
18:17 2025/05/12
健康專欄｜網球肘痛到無法入睡　4個動作助防病
中醫產業｜梁振英：香港成立「守創中藥貿易平台」　助中醫藥發展
20:48 2024/10/20
中醫產業｜梁振英：香港成立「守創中藥貿易平台」　助中醫藥發展
中藥 中醫 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月02日 時間16:05）
止咳良方｜荃灣湯水涼茶舖「止咳神器」被稱連飲3日見效　中醫解構成分：3類人勿亂飲【附3款止咳食療】
止咳良方｜荃灣湯水涼茶舖「止咳神器」被稱連飲3日見效　中醫解構成分：3類人勿亂飲【附3款止咳食療】
鄭中基余思敏婚變︱黃芳雯鄭文澄清余思敏當年非第三者　閨密回應鄭中基僅給$8000贍養費傳聞
鄭中基余思敏婚變︱黃芳雯鄭文澄清余思敏當年非第三者　閨密回應鄭中基僅給$8000贍養費傳聞
儲錢方法｜一眾網民分享無痛儲錢方法　港女每月只儲呢個數15年後做業主
儲錢方法｜一眾網民分享無痛儲錢方法　港女每月只儲呢個數15年後做業主