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裕美怒轟麥明詩︱聲稱林作前度主動要求上契博曝光　裕美斥王莉妮言行不尊重兒子

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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裕美怒轟林作前度借林媽博曝光。

【麥明詩 / 林作媽媽 / 王莉妮 / 裕美】「十優港姐」麥明詩盛勁為結婚後於今年3月誕下BB，一索得男。麥明詩前男友林作媽媽王莉妮（Lily）彼此關係一直保持友好，王莉妮在上月便與麥明詩，更興奮地把自己與麥明詩BB的合照放上社交平台。

向麥明詩兒子送上一封大利的王莉妮，更十分感觸地寫道：「雖然阿詩與林作無緣，但我一直當她是自己的女兒，現在阿詩有咗兒子，就似我有咗孫一樣，真心為她高興。」可是其實麥明詩一直保障愛兒私隱，於3月誕下BB後，僅在社交媒體分享他遮蓋面部的照片。而王莉妮亦在發文後急刪相，可是照片早已廣傳。

不少網民斥責林作媽媽太魯莽，更嘲刺她「當正自己抱孫」。另一方面，亦有網民指王莉妮十分渴望麥明詩做新抱「恨到出面」，分別把裕美比下去。

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裕美怒轟麥明詩︱稱「前度」不斷苦纏王莉妮

裕美近日接受媒體訪問，不開名只以「前度」形容對方爆料，她聲稱整件事起因是「前度」不斷用微信聯絡林作媽媽，更猛遊說林作媽媽做兒子的契媽。裕美更指Lily姐對此要求不知如何回覆，更不知如何拒絕並問林作及裕美意見，而他們一向認為林媽有交朋友的自由，沒有太大意見。

不過據裕美表示，因為後來度稱抱BB一同出來，王莉妮因此推無可推下一同見面見，結果一向喜歡「愛心share」的林媽不懂把合照打格放上社交平台，雖然她事後發現不妥急刪文，還向林作求救，可是已成事實無補於事。

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裕美怒轟麥明詩︱指王莉妮不尊重林作

裕美直斥邀前度媽媽上契的行為本身有問題，更怒轟「有病嘅人先會諗到咁嘅嘢！」並抱不平指王莉妮只是出於禮貌不懂拒絕，沒想到由此惹上麻煩，被外界誤會「恨抱孫」、「好鍾意前度」，更否定林作現在女友，裕美稱很多人為其不值，覺得不受尊重，她也坦言為此也為此有些忟憎。

同時，裕美指，王莉妮的行為也不尊重林作。不過她卻表示自己只想專注工作不想捲入是非，但事件對她造成困擾。

林作在今次卻一改過往「抽水王」作風，只表示「冇意見」。至於裕美所講「指控」亦只有她片面之詞，沒實際證據支持，而麥明詩及林作媽媽王莉妮至今未有為此事作回應。

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