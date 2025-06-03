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旅遊注意｜新加坡酒店偷食1物　內地女被罰1,000元　驚呼：我是真的不知道！

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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熱門 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

【新加坡／酒店／榴槤】攜帶食物進酒店時注意！內地一名女子到新加坡旅遊時，於酒店食用1物遭罰款200新幣，她拍片驚呼「真的不知道規定」，酒店解釋指食物氣味經空調擴散影響其他房客，需要專業深度清潔，且房間恐空置數日，罰款實為必要清潔費用，並且處罰已算寛容。

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綜合內媒及《央廣網》報道，事主於5月24日抵達新加坡後，在市場購買榴槤，但因為無處食用，便以紙袋包裹帶回酒店房間與朋友分享，途中搭乘德士時已察覺氣味飄散，隔日外出返回酒店時，便發現房門放置酒店通知信，指房內殘留濃烈榴槤味，依規定收取200新幣清潔費。

酒店房內食榴槤遭罰款 事主致電求情後續曝光（點擊圖片閱讀詳情）：

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事主致電前台道歉並求減免，酒店強調榴槤氣味強烈，易透過空調系統影響他人，需安排專業團隊清潔。對方強調，200新幣已是「最低標準」，同類事件最高可罰達500新幣。事後她上網查證，發現多人因類似情況受罰，最終繳費並請酒店處理剩餘榴槤。

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旅遊注意｜網民兩極反應

事件引發熱議，不少網民都認為酒店罰款合理，強調當地不少酒店入住先都會作出提醒，建議大眾旅遊前應做功課；不過亦有人認為要求並不合理，質疑「買榴槤，遊客要在哪裡吃？」

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資料來源：央廣網

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