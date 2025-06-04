黃昏戀｜單親港女購綠置居落訂12萬　媽媽欲邀新男友同住惹女兒憂愁

公屋住戶購買綠置居置業踏入人生新階段，臨門一腳卻可能迎來「不速之客」？

近日，有港女在Threads發帖，指自己與媽媽申請綠置居並落訂12萬元，惟母親想要邀請新男友同住新屋，這令她十分憂愁，更表示糾結是否要及時止損，就連已付的訂金都也不想要，詢問網民「我應該點算好」……

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黃昏戀｜購綠置居落訂12萬 母親欲邀新男友同住

樓主發帖表示，自己與母親一同申請綠置居，她已經付了12萬元訂金；然而母親近期不停與女兒表達「想佢嘅男朋友之後同我哋一齊住」；樓主心想「我係一個女仔，我點可能同個三唔識七嘅麻甩佬一齊住呀」，遂拒絕該提議，母女二人因此還發生了多次爭吵。

樓主補充了「背景資料」，指母親已經幾乎沒有工作能力，而母親的男友「都係廢柴一個」；而關於購置綠置居的經費，除樓主繳交的12萬元訂金，之後的裝修費大概率也需要她一力承當。

樓主無奈詢問網民，「如果繼續交易，我係咪損失會更加大？定係要及早止蝕？我應該點算好？」。

▲ 港女：「我應該點算好？」。（《開心速遞》劇照）

黃昏戀｜港女想及時止蝕 網民勸撻訂

有網民詢問樓主為何不一早想清楚再落訂，以致現時如若要撻訂平白損失12萬元訂金，樓主無奈回答稱早前無法預計到如今的局面，「原本講明係我地兩個自己好地地咁住，我先俾錢落訂，（媽媽）依家識咗條佬，就話想帶人上嚟一齊住一齊供」。

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帖文引起網民熱議，大多人力勸樓主及時止損，「我突破一下盲腸先，就當你唔買，你同你阿媽繼續住公屋，你又知你媽唔會叫個男人入嚟住？」、「唔使鬧，個12萬就當你奶粉錢還畀你阿媽嘅，不過記得計清調數」、「千祈唔好，你知依家幾多新聞係後父搞個女」、「止蝕離場吧，道不同不相為謀」、「十二萬搵得返嘅，建議你同阿媽分家」、「好簡單，叫你媽搬出去同個男人住」、「其實呀媽真係好自私，到各麻甩佬又會情勒你」。

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