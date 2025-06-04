  • 28°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 混血肥仔 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃昏戀｜單親港女購綠置居落訂12萬　媽媽欲邀新男友同住惹女兒憂愁

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 混血肥仔 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

單親港女購綠置居落訂12萬，媽媽欲邀新男友同住惹女兒憂愁。

公屋住戶購買綠置居置業踏入人生新階段，臨門一腳卻可能迎來「不速之客」？

近日，有港女在Threads發帖，指自己與媽媽申請綠置居並落訂12萬元，惟母親想要邀請新男友同住新屋，這令她十分憂愁，更表示糾結是否要及時止損，就連已付的訂金都也不想要，詢問網民「我應該點算好」……

綠置居｜230呎市區公屋換440呎上水綠置居　港男細數4大問題大呻後悔

黃昏戀｜購綠置居落訂12萬　母親欲邀新男友同住

樓主發帖表示，自己與母親一同申請綠置居，她已經付了12萬元訂金；然而母親近期不停與女兒表達「想佢嘅男朋友之後同我哋一齊住」；樓主心想「我係一個女仔，我點可能同個三唔識七嘅麻甩佬一齊住呀」，遂拒絕該提議，母女二人因此還發生了多次爭吵。

樓主補充了「背景資料」，指母親已經幾乎沒有工作能力，而母親的男友「都係廢柴一個」；而關於購置綠置居的經費，除樓主繳交的12萬元訂金，之後的裝修費大概率也需要她一力承當。

樓主無奈詢問網民，「如果繼續交易，我係咪損失會更加大？定係要及早止蝕？我應該點算好？」。

港女：「我應該點算好？」。（《開心速遞》劇照）

黃昏戀｜港女想及時止蝕　網民勸撻訂

有網民詢問樓主為何不一早想清楚再落訂，以致現時如若要撻訂平白損失12萬元訂金，樓主無奈回答稱早前無法預計到如今的局面，「原本講明係我地兩個自己好地地咁住，我先俾錢落訂，（媽媽）依家識咗條佬，就話想帶人上嚟一齊住一齊供」。

點擊圖片放大
+6
+5

帖文引起網民熱議，大多人力勸樓主及時止損，「我突破一下盲腸先，就當你唔買，你同你阿媽繼續住公屋，你又知你媽唔會叫個男人入嚟住？」、「唔使鬧，個12萬就當你奶粉錢還畀你阿媽嘅，不過記得計清調數」、「千祈唔好，你知依家幾多新聞係後父搞個女」、「止蝕離場吧，道不同不相為謀」、「十二萬搵得返嘅，建議你同阿媽分家」、「好簡單，叫你媽搬出去同個男人住」、「其實呀媽真係好自私，到各麻甩佬又會情勒你」。

綠置居｜戶主購400呎綠置居　開門發現單位竟「少XXX呎」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
全職爸爸｜做「湊仔公」面對冷言冷語被嘲食軟飯　全職爸爸捱過心理關口：見證子女成長是無價

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

綠置居｜戶主購400呎綠置居　開門發現單位竟「少XXX呎」
00:07 2024/12/16
綠置居｜戶主購400呎綠置居　開門發現單位竟「少XXX呎」
綠置居｜230呎市區公屋換440呎上水綠置居　港男細數4大問題大呻後悔
00:07 2024/12/18
綠置居｜230呎市區公屋換440呎上水綠置居　港男細數4大問題大呻後悔

你可能感興趣

綠置居｜戶主購400呎綠置居　開門發現單位竟「少XXX呎」
00:07 2024/12/16
綠置居｜戶主購400呎綠置居　開門發現單位竟「少XXX呎」
綠置居｜230呎市區公屋換440呎上水綠置居　港男細數4大問題大呻後悔
00:07 2024/12/18
綠置居｜230呎市區公屋換440呎上水綠置居　港男細數4大問題大呻後悔
首次置業 單親家庭 家庭關係 綠置居 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

裕美怒轟麥明詩︱聲稱林作前度主動要求上契博曝光　裕美斥王莉妮言行不尊重兒子
裕美怒轟麥明詩︱聲稱林作前度主動要求上契博曝光　裕美斥王莉妮言行不尊重兒子
癌症警號丨50歲視后一家三人全患癌　淚憶做照顧者經歷呼籲大眾：珍惜每個當下
癌症警號丨50歲視后一家三人全患癌　淚憶做照顧者經歷呼籲大眾：珍惜每個當下
遊泰注意丨台灣8人團遊泰國「被成團賣豬仔」　3女付贖金逃脫5人生死不明
遊泰注意丨台灣8人團遊泰國「被成團賣豬仔」　3女付贖金逃脫5人生死不明
急症室最長等候時間（06月04日 時間00:05）
急症室最長等候時間（06月04日 時間00:05）
清貨優惠｜誠品書店屯門分店6月底停業搬遷　清貨優惠低至75折　店員透露新店選址
清貨優惠｜誠品書店屯門分店6月底停業搬遷　清貨優惠低至75折　店員透露新店選址