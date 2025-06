天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘慶兒子3歲生日　Asher病情好轉迎返學喜訊

【鄭俊弘/何雁詩/兒子鄭讚廷/天使綜合症】近日何雁詩和鄭俊弘的兒子Asher迎來3歲生日,夫婦二人特別舉辦生日派對慶祝,並透露兒子病情有明顯好轉,將於下學期正式入讀特殊幼稚園,令一家人感觸良多。

▲ 何雁詩鄭俊弘慶Asher 3歲生日 ,感恩罕見病兒病情好轉迎返學喜訊。

天使綜合症|喚起社會對罕見病的關注

何雁詩(Stephanie)與鄭俊弘(Fred)結婚五年,育有一子鄭讚廷(Asher)。去年,他們在鄭丹瑞主持的網上節目《健康.旦》中首次公開透露,Asher被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」(Angelman Syndrome)。這種疾病影響神經系統發展,可能導致發育遲緩、語言障礙及運動困難等。面對這個沉重消息,並未因此而氣餒,反而積極尋找治療方法,並為兒子發聲,希望社會能夠更多地認識和支持這類罕見病。

天使綜合症|助兒子踏上學習新旅程

何雁詩與鄭俊弘不遺餘力地支持Asher,早於兒子一歲半時已為他申請特殊學校,希望他能接受適合的教育和照顧,並帶他遠赴美國接受為期三週的密集治療。經過專業療程,Asher的狀況顯著好轉,進步令人欣慰。

近日,他們收到好消息,Asher將於下學期正式入讀特殊幼稚園,這是Asher成長路上的重要里程碑。鄭俊弘和何雁詩都表示,看到兒子能夠有機會返學,讓他們感到非常感動和欣慰,也讓他們對未來充滿希望。

天使綜合症|父子齊穿校服look亮相

6月1日是Asher的3歲生日,為了紀念這重要的里程碑,夫妻二人特意為他舉辦了一場溫馨的生日派對,邀請親朋好友一起見證這個快樂時刻。在社交平台上,他們分享了慶生的照片,寫下深情的祝福:「Happy birthday my son! Mommy and Daddy love you so much. We wish you the best. Thank you everyone for coming!」

鄭俊弘在社交平台分享多張溫馨合照,照片中Asher在父母懷抱中笑容滿面,玩得不亦樂乎,場面溫馨感人。鄭俊弘與囝囝齊齊穿上校服,象徵迎接即將到來的上學生活,洋溢著幸福與希望。

