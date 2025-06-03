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天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘慶兒子3歲生日　Asher病情好轉迎返學喜訊

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 46 分鐘前

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何雁詩鄭俊弘慶兒子Asher 3歲生日。

【鄭俊弘/何雁詩/兒子鄭讚廷/天使綜合症】近日何雁詩鄭俊弘的兒子Asher迎來3歲生日，夫婦二人特別舉辦生日派對慶祝，並透露兒子病情有明顯好轉，將於下學期正式入讀特殊幼稚園，令一家人感觸良多。

何雁詩鄭俊弘慶Asher 3歲生日 ，感恩罕見病兒病情好轉迎返學喜訊。

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天使綜合症｜喚起社會對罕見病的關注

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘（Fred）結婚五年，育有一子鄭讚廷（Asher）。去年，他們在鄭丹瑞主持的網上節目《健康．旦》中首次公開透露，Asher被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」（Angelman Syndrome）。這種疾病影響神經系統發展，可能導致發育遲緩、語言障礙及運動困難等。面對這個沉重消息，並未因此而氣餒，反而積極尋找治療方法，並為兒子發聲，希望社會能夠更多地認識和支持這類罕見病。

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天使綜合症｜助兒子踏上學習新旅程

何雁詩與鄭俊弘不遺餘力地支持Asher，早於兒子一歲半時已為他申請特殊學校，希望他能接受適合的教育和照顧，並帶他遠赴美國接受為期三週的密集治療。經過專業療程，Asher的狀況顯著好轉，進步令人欣慰。

近日，他們收到好消息，Asher將於下學期正式入讀特殊幼稚園，這是Asher成長路上的重要里程碑。鄭俊弘和何雁詩都表示，看到兒子能夠有機會返學，讓他們感到非常感動和欣慰，也讓他們對未來充滿希望。

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天使綜合症｜父子齊穿校服look亮相

6月1日是Asher的3歲生日，為了紀念這重要的里程碑，夫妻二人特意為他舉辦了一場溫馨的生日派對，邀請親朋好友一起見證這個快樂時刻。在社交平台上，他們分享了慶生的照片，寫下深情的祝福：「Happy birthday my son! Mommy and Daddy love you so much. We wish you the best. Thank you everyone for coming！」

鄭俊弘在社交平台分享多張溫馨合照，照片中Asher在父母懷抱中笑容滿面，玩得不亦樂乎，場面溫馨感人。鄭俊弘與囝囝齊齊穿上校服，象徵迎接即將到來的上學生活，洋溢著幸福與希望。

點擊下圖，即睇天使綜合症主要病徵及影響︰

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