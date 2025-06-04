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香港飛沖繩｜直擊AirAsia飛沖繩新航線開通　午機去晚機返來回連稅$804起

親子好去處

撰文： 林綺玲

發布時間： 2 小時前

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小編直擊AirAsia飛沖繩新航線開通，每日一班午機去晚機返，來回連稅$804起！

【亞洲航空/亞航/AirAsia/沖繩平機票】去沖繩有平機票新選擇！馬來西亞廉航AirAsia以第五航權形式開辦香港直飛日本沖繩新航線，剛於6月1日正式啟航，每日一班午機去晚機返，時間都幾靚！小編親身試搭過，試埋機上餐飲，究竟今次AirAsia飛沖繩航班有咩特色？即睇以下介紹！

TOPick一分鐘
香港飛沖繩｜直擊AirAsia飛沖繩新航線開通　午機去晚機返來回連稅唔使1千蚊

沖繩平機票｜AirAsia每日一班午機晚返

在暑假旺季前，獲Skytrax評為全球最佳低成本航空公司的廉航AirAsia開辦香港直飛沖繩航線，由2025年6月1日起，提供每日一班航機來回沖繩，香港去程起飛時間為12:55pm、預計抵達當地時間為4:15pm；回程則是沖繩時間5:45pm、預計7:20pm抵達香港，來回時間不錯，第一日到埗去酒店check in後，還有很多時間享受晚餐。

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AirAsia飛沖繩｜星馬泰飛機餐為主

今次航班是以第五航權（Fifth Freedom of the Air）航線營運，意指航空公司在飛往或飛離第三國的途中，在另一國家中途停留，並在該地點載客或卸客。

而該航班從泰國曼谷（廊曼）出發，再經香港載客再去沖繩，所以機上餐點仍以星馬泰菜為主，小編推介亞航招牌菜秦叔叔雞飯、大馬椰漿飯，充滿飯香。想感受日式風味都有好選擇，泰國亞航（FD線）提前預訂有限定菜式「烤鯖魚佐日式醬汁和米飯」，大大條鯖魚味道不錯，CP值高值得一試。

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AirAsia飛沖繩｜吉祥物「小真」派首航紀念品

在6月1日為慶祝首航，沖繩吉祥物「小真」特別來到登機閘口與乘客拍照，聯同香港國際機場航空網絡發展助理總經理莊偉祺、日本沖繩縣香港事務所所長野原康寿，以及AirAsia港澳地區市場營銷總監蘇志恆一同向乘客派發紀念品。

此外，沖繩觀光會議局代表也於沖繩機場熱情迎接到埗乘客。據AirAsia指出，航線客座率表現理想，達到90%以上，顯示出航線的市場反應強勁。

沖繩觀光會議局代表也於沖繩機場熱情迎接到埗乘客。（林綺玲攝）

沖繩平機票｜來回連稅低至$804起

小編搜尋過最近AirAsia香港飛沖繩的來回機票連稅價錢，以6月24日出發沖繩、7月1日回程為例，在官網訂購每人只需$804起，票價包一件7kg手提行李，如要加購20kg寄艙行李就每程加多$116，來回連稅包行李總共$1,036。乘客亦可加$159購買組合，已包括20kg寄艙行李、標準座位、1份餐點，還附送50馬幣（約92.5港元）機上免稅品優惠券。

AirAsia目前在香港/澳門運營的直航航班目的地包括吉隆坡、亞庇（沙巴）、曼谷（廊曼）、馬尼拉、雅加達、峇里及沖繩。

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