親子好去處｜兒童書展圓滿結束家長留港帶動熱潮 人流消費額倍增
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全香港最大親子展覽圓滿結束
家長留港消費帶動人流倍增
第八屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）日前圓滿結束！今屆「兒童書展」消費額及人流倍增，總策劃盧英傑於開幕典禮上逐一感謝各協辦機構、支持機構及眾參展商，在歷屆「兒童書展」的鼎力支持。他認為，參展商展現香港人不屈不撓的拼搏精神，面對現時市道所帶來的挑戰，期望主辦與眾參展商都可戰勝挑戰、轉危為機！他又向參展商派發「定心丸」，主辦方已於亞洲國際博覽館預訂場地至2028年，對親子展覽前景表達信心。
本地家長留港消費 帶小朋友逛展當減壓
「兒童書展」總策劃盧英傑續指，雖然北上消費已成潮流，但今屆「兒童書展」仍成功吸引本地家長留港消費，從而帶動展覽人流。有家長表示，是次展期周末接近考試，故沒有打算北上，反而是計劃留港溫書，及帶小朋友逛展覽「唞唞氣、當減壓」。
香港警務處周一鳴處長現身 關注宣傳教育工作
香港警務處周一鳴處長出席今屆「兒童書展」開幕典禮，他致辭時表示，香港警務處一直致力於兒童和青少年的教育工作，鑑於毒品問題及性罪行有上升趨勢，警方會繼續加強情報主導的執法及宣傳教育工作，冀持份者積極參與，才可事半功倍。
鄭家成現身參觀《鄭裕彤傳》—勤．誠．義文化展
周大福慈善基金主席、淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成出席「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」書櫃捐贈計劃捐贈儀式，同日他亦參觀了鄭裕彤傳記「《鄭裕彤傳》—勤．誠．義文化展」。鄭裕彤為國家、社會、經濟及慈善作出重大貢獻，並以「勤、誠、義」的人生觀勉勵及啟發下一代。
而「周大福珠寶集團呈獻：中國古代黃金工藝坊」亦於文化展內的區域舉行。大人小朋友在「螺鈿工藝坊」、「鎏彩工藝坊」及「童趣鏨刻體驗坊」中，可體驗中國古代金工製作，傳承傳統工藝及文化。
各大書商鼎力支持
今屆「兒童書展」首度將書籍範疇由「兒童」延伸至青少年，三聯、中華、萬里、東立漫畫進駐「文化創意書展區」；而商務、天地圖書，兒童英文書店Seeds Children’s Bookstore及Fun To Read與Active Minds亦繼續進駐「兒童書展」。
此外今屆特設「100本好書專區」，同時將舉行「兒童書展出版銷售大獎」，在現場最多讀者選購的書籍將獲頒獎項，讓公眾以實際行動支持出版團隊辛勤耕耘，共同守護珍貴的文化創作。
香港學校展區 逾300學校參與
今屆「香港學校展區」擴展至本地中學及大學，約300間本地幼稚園、小學、中學及大專院校參與，一連三日舉辦多場講座、學生表演及演講。是次「香港學校展區」吸引廣大本地家長及大灣區家長入場了解學校資訊，不少學校表示，今屆較上屆更多本地家長前來詢問，對學校有正面幫助。
第八屆「兒童書展」首設4大展區：「香港學校展區」、「大灣區BB展區」、「文化創意展區」及「創科教育展區」，融合文化、教育及創科，全方位為家長帶來嶄新體會及資訊。3日展期小朋友開心暢玩，家長滿載而歸。