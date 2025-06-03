親子好去處｜兒童書展圓滿結束家長留港帶動熱潮　人流消費額倍增

全香港最大親子展覽圓滿結束

家長留港消費帶動人流倍增

第八屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）日前圓滿結束！今屆「兒童書展」消費額及人流倍增，總策劃盧英傑於開幕典禮上逐一感謝各協辦機構、支持機構及眾參展商，在歷屆「兒童書展」的鼎力支持。他認為，參展商展現香港人不屈不撓的拼搏精神，面對現時市道所帶來的挑戰，期望主辦與眾參展商都可戰勝挑戰、轉危為機！他又向參展商派發「定心丸」，主辦方已於亞洲國際博覽館預訂場地至2028年，對親子展覽前景表達信心。

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本地家長留港消費 帶小朋友逛展當減壓

「兒童書展」總策劃盧英傑續指，雖然北上消費已成潮流，但今屆「兒童書展」仍成功吸引本地家長留港消費，從而帶動展覽人流。有家長表示，是次展期周末接近考試，故沒有打算北上，反而是計劃留港溫書，及帶小朋友逛展覽「唞唞氣、當減壓」。

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香港警務處周一鳴處長現身 關注宣傳教育工作

香港警務處周一鳴處長出席今屆「兒童書展」開幕典禮，他致辭時表示，香港警務處一直致力於兒童和青少年的教育工作，鑑於毒品問題及性罪行有上升趨勢，警方會繼續加強情報主導的執法及宣傳教育工作，冀持份者積極參與，才可事半功倍。

▲ 香港警務處周一鳴處長（第二排中）在提子攤位與小朋友及提子宣揚防騙訊息。小朋友成功挑戰「防騙急口令challenge」即可換領精美提子禮物。

鄭家成現身參觀《鄭裕彤傳》—勤．誠．義文化展

周大福慈善基金主席、淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成出席「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」書櫃捐贈計劃捐贈儀式，同日他亦參觀了鄭裕彤傳記「《鄭裕彤傳》—勤．誠．義文化展」。鄭裕彤為國家、社會、經濟及慈善作出重大貢獻，並以「勤、誠、義」的人生觀勉勵及啟發下一代。

▲ （左起）原廣州市黎子流市長秘書、「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」傳承大使莫夏星、周大福慈善基金主席、淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成及前新世界發展有限公司執行董事兼聯席總經理及大粒MAC「語文的生命」計劃傳承大使陳觀展於《鄭裕彤傳》—勤．誠．義文化展合照。

而「周大福珠寶集團呈獻：中國古代黃金工藝坊」亦於文化展內的區域舉行。大人小朋友在「螺鈿工藝坊」、「鎏彩工藝坊」及「童趣鏨刻體驗坊」中，可體驗中國古代金工製作，傳承傳統工藝及文化。

▲ 「周大福珠寶集團呈獻：中國古代黃金工藝坊」於《鄭裕彤傳》—勤．誠．義文化展內的區域舉行。大人小朋友在「螺鈿工藝坊」、「鎏彩工藝坊」及「童趣鏨刻體驗坊」中，體驗中國古代金工製作，傳承傳統工藝及文化。

各大書商鼎力支持

今屆「兒童書展」首度將書籍範疇由「兒童」延伸至青少年，三聯、中華、萬里、東立漫畫進駐「文化創意書展區」；而商務、天地圖書，兒童英文書店Seeds Children’s Bookstore及Fun To Read與Active Minds亦繼續進駐「兒童書展」。

此外今屆特設「100本好書專區」，同時將舉行「兒童書展出版銷售大獎」，在現場最多讀者選購的書籍將獲頒獎項，讓公眾以實際行動支持出版團隊辛勤耕耘，共同守護珍貴的文化創作。

香港學校展區 逾300學校參與

今屆「香港學校展區」擴展至本地中學及大學，約300間本地幼稚園、小學、中學及大專院校參與，一連三日舉辦多場講座、學生表演及演講。是次「香港學校展區」吸引廣大本地家長及大灣區家長入場了解學校資訊，不少學校表示，今屆較上屆更多本地家長前來詢問，對學校有正面幫助。

▲ 今屆「香港學校展區」擴展至大學，香港教育大學臨床教育及服務首次參加。

▲ 今屆「香港學校展區」約有300間本地幼稚園、小學、中學及大專院校參與，一連三日舉辦多場講座、學生表演及演講。

第八屆「兒童書展」首設4大展區：「香港學校展區」、「大灣區BB展區」、「文化創意展區」及「創科教育展區」，融合文化、教育及創科，全方位為家長帶來嶄新體會及資訊。3日展期小朋友開心暢玩，家長滿載而歸。