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魚骨鯁喉｜44歲性感女星鯁魚骨入院　籲勿試偏方：早求醫早解脫　【附正確處理方法】

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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AI 摘要
  • 柳岩分享魚骨鯁喉經驗，提醒盡快求醫
  • 喝醋、吞飯等偏方無效，反而有害
  • 魚骨鯁喉嚴重可致命，應尋求專業協助

【魚／魚骨／鯁喉／處理方法】內地女星柳岩於日前在社交平台分享，自己因魚骨鯁喉而入院的經歷，提醒網民若遇到類似情況「不要跟魚刺搏鬥」，應盡快求醫。

最新影片：

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綜合內媒報道，現年44歲的女星柳岩於1日分享到醫院取出魚刺的經過：

卡魚刺是常發生的事，去醫院取魚刺是第一次。無論如何，不要跟魚刺搏斗，越早去醫院，越早解脫，醫院技術很好，完全不遭罪。

柳岩表示自己嘗試過飲醋、吞飯等民間偏方無效後，最終選擇求醫。她指，醫生用專業方法迅速取出魚刺，她特別提醒大眾「不要用土方法處理」，若遇到魚骨鯁喉，應盡快求醫。

這消息傳出後，登上微博熱搜引起網民熱議，有人分享類似經歷，「我卡魚刺進耳鼻喉科，花四百塊人民幣，鼻腔鏡取出。」、「吃魚的時候一定要細嚼慢咽。」但也有人調侃：「明星卡個魚刺都能上熱搜。」

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據公開資料，柳岩身兼演員、歌手、主持人等多重身份，擁有亮麗身材與外貌，曾於2011年至2015年間參演《畫壁》、《煎餅俠》、《龍門飛甲》等影視作品，2023年她在熱播劇《夢華錄》中飾演孫三娘。

相關報道：魚骨鯁喉｜29歲男遭魚骨鯁喉急飲醋吞飯翌日吐血身亡 醫生教正確處理方法

據內媒5月報道，內地一名29歲男子在食用紅燒魚時意外鯁骨，隨後誤信民間偏方，以喝醋及吞飯的方式處理，導致魚刺深入食道，結果翌日感到不適，並出現吐血，送醫檢查後發現魚骨已刺穿食道和胸主動脈，最終不治身亡。

對此，河南省腫瘤醫院頭頸甲狀腺外科副主任醫生李鵬就指出，因鯁魚骨而導致大出血死亡的個案屢見不鮮，他指在鯁骨時喝醋並無意義，不僅無法令魚骨軟化，甚至有可能對咽喉或黏膜造成進一步損傷；而吞飯也只會讓魚骨越埋越深，對於解決問題沒有絲毫作用。

同場加映｜鯁骨3大處理伏位

魚骨鯁喉如處理不當，後果可大可小。本港耳鼻喉專科醫生黃德彰曾受訪指出，以下方法可能令喉嚨傷上加傷：

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魚骨鯁喉｜鯁骨嚴重程度+處理方法

至於鯁骨的嚴重程度，則需視乎骨頭大小及位置而定，骨頭越大危險程度越高；而就位置而言，則可以喉核為界：

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