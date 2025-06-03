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癌症警號丨50歲視后一家三人全患癌　淚憶做照顧者經歷呼籲大眾：珍惜每個當下

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 47 分鐘前

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【賈靜雯／子宮頸癌／乳癌】現年50歲的台灣知名女星賈靜雯，早前受邀出席一乳癌活動時，自爆她一家三口，包括父母及弟媳均先後患上癌症。當她回憶父親因患淋巴癌離世時，更忍不住淚灑當場，並呼籲大眾要「珍惜每一個當下」。

綜合台灣傳媒報道，台灣女星賈靜雯早前出席一個關於乳癌的活動時，為了鼓勵病友及照顧者家人，於是主動提及一家三人先後患癌的經歷。她表示父親因癌症病逝多年，母親則曾罹患子宮頸癌，連沒有血緣的弟婦亦不幸患上乳癌，一家有3人患癌的經歷令她不禁淚灑當場。此經歷亦令她對定期身體檢查十分重視，因此每兩三年就會做一次，亦會安排丈夫家人去做。她又笑言丈夫修杰楷早前為了進行腸胃鏡檢查，事前需進食清流質飲食，並開始清腸，差點暈倒。

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Healthy Life
Healthy Life丨物理治療師拆解五十肩　3大動作放鬆肌肉防痛症

賈靜雯又分享，作為照顧者的過來人經歷，指以往長年拍戲，媽媽總會特別燉湯幫她補身，但後來媽媽罹患子宮頸癌，兩人身份開始調換，她變成落力照顧者，因此十分明白當中辛酸。由於永遠不知癌病何時會復發，賈靜雯不禁呼籲大眾:

真的就是要珍惜每個當下。

而賈靜雯的弟婦，也就是現年39歲、曾演出電視劇《犀利人妻》的台灣女藝人朱芯儀，確診乳癌至今已有4年；當賈靜雯提起朱芯儀的抗癌史時，賈靜雯亦表示： 

我覺得芯儀很棒，他們很不容易，很多事情只能自己親身經歷，他們的例子，可以給很多癌友一個樣本，作為家人只能給滿滿的愛跟支持，告訴他們『我都在』。

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同場加映: 朱芯儀捱過18次治療 三期乳癌漸趨穩定：盼了好久

台灣女星朱芯儀，2021年底確診2至3期乳癌，癌細胞一度擴散至淋巴，在3個月期間接受6次化療，更進行了乳房切除手術，並切下肚皮肉和脂肪，重建乳房。整個手術歷時長達17個小時，過程中更有大出血情形出現。而日前她在Instagram公布喜訊，表示在進行第18次藥物治療後，病情終於轉趨「穩定追蹤」，令她不禁喜稱：「盼這天盼了好久，終於到來！」

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