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偷食風波︱混血肥仔與丁丁被撞破同遊越南　男方火速回應：好不容易走出情緒低谷

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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混血肥仔與丁丁被撞破同遊越南，男方火速作出回應！

【YouTuber/混血肥仔/丁丁/偷食風波】YouTuber混血肥仔今年初被捕獲與網台旗下藝人丁彥均（丁丁）撐枱腳，與女兒長居英國的太太芊蕙子不但沒有為老公護航，而且句句有骨意有所指，因而令混血肥仔與丁丁捲入偷食風波，但男方事後發聲明稱與太太早已簽署分居協議書，與丁丁了解過後亦沒有發展，豈料近日兩人被撞破同遊越南，對此混血肥仔火速作出回應！

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混血肥仔偷食風波︱稱去年與太太芊蕙子簽署分居協議書

傳出偷食丁丁後，混血肥仔雖發聲明稱早在去年與太太芊蕙子簽署分居協議書，並表示：「我曾經嘗試了解其他對象，但最後都沒有發展成任何親密關係。」暗示與丁丁未有進一步發展，但芊蕙子則表示自己從未收到混血肥仔或律師提交的離婚呈請，更大爆男方早在去年10月親口承認婚內出軌。丁丁亦澄清沒有介入混血肥仔婚姻：「我在確認對方已分開，並簽訂『分居協議書』後，我們的確曾作出了解，但最後沒有發展。」

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混血肥仔偷食風波︱混血肥仔及丁丁在越南被野生捕獲

不過事件令混血肥仔形象受損，工作受到影響，有份主持的節目亦延期至今仍未播出，但他開始逐步在社交平台「現身」，事件似暫告一段落，豈料近日有越南YouTuber意外拍到混血肥仔與丁丁同遊越南的身影，該YouTuber本想拍下與兩位女士在室外吃飯的情景，混血肥仔及丁丁卻突然在後面經過，由於丁丁長得精緻可人，該YouTuber留意到「路人」如此漂亮，便大讚說：「美女啊，桃花眼睛啊，哎呀真不錯啊，長的真的不錯啊，巴拉圭牛仔裙那個啊。」

混血肥仔偷食風波︱網民指兩人被「斷正」

片中見到二人並肩而行，丁丁身穿背心牛仔長裙、混血肥仔穿運動T恤牛仔褲，手拿一袋二袋，如今影片在網上瘋傳，網民留言指兩人「捉到正」：「你們拍到香港網紅偷情」、「咁都影到，好波」、「咁真係天意，丁丁之前個聲明仲話最後沒有發展」有網民甚至認出混血肥仔身穿的T恤與他昨晚（2日）在IG限時動態自拍照中穿的是同一件，所以猜測遊越南是近日的事，不過也有網民幫口，他與丁丁在片中並沒有親密行為，不足以證明什麼。

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混血肥仔偷食風波︱火速作出回應

混血肥仔對此亦火速作出回應，留言寫道：「唔出聲又會俾人老作，上星期放假同幾個朋友去越南玩幾日啫，我已經返到英國了，咁都俾人影到真係笑死。之前已經有好多報道做成好多傷害，好多人可以講好多嘢落井下石，好不容易大家走出了情緒低谷，唔一定要支持嘅，大家繼續好好生活就可以了。」

混血肥仔再轉發另一好友Panda的限時動態，Panda貼出在越南一間餐廳的黑白環境照，寫下：「唔知講咩好，但誠意推薦呢間嘅蛋咖啡，好！好！味！啊！」並標註了混血肥仔和丁丁，似想為一對緋聞男女澄清他們並非單獨出國。

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