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房祖名近況︱42歲房祖名近況罕曝光　髮線嚴重後移被指外貌比成龍更老

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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成龍與林鳳嬌兒子房祖名近況曝光。

【房祖名 / 成龍 / 林鳳嬌 / 星二代】國際武打巨星成龍與林鳳嬌兒子房祖名在2014年與台灣藝人柯震東於北京吸食大麻被捕入獄後，演藝事業和形象插水。

2016年，房祖名復出參演由父親成龍主演的電影《鐵道飛虎》，翌年轉型執導首部電影《曾經相愛的我們》。

不過房祖名之後一直低調，只偶爾出席公開活動。在2023年，大馬DJ女神藍星蕾（Amber Na）在社交網分享與房祖名的合照，相片中Amber擺出嘟嘴表情，祖名即笑容滿臉，似乎祖名未改喜愛夜蒲習慣，在酒吧食玩得盡興，由於近年Amber轉戰台灣，因此當時網民猜兩人是在台灣相遇。

到去年8月，祖名於YouTube上架新歌《尋光》，當中歌詞和作曲由房祖名一手包辦，講述這些年陷入黑暗孤單的人生領悟。不過他推出此歌後並沒藉復出樂壇，繼續「潛水」。

成龍兒子丨房祖名吸毒被捕10年後出新歌　親自執導MV騷成龍林鳳嬌舊照

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近日房祖名再被發現行蹤，他現身南韓首爾出席美籍韓裔模特兒Irene Kim的婚禮，與Jessica鄭秀妍、吳建豪前妻石貞善等同場。當日房祖名穿著藍襯衫與西裝，配戴金絲眼鏡與帽子，多年未公開露面的他身形與外貌明顯變化，感覺比以前成熟沉穩。不過現年42歲的他當脫下帽子拍照時，髮際線後移情況嚴重，引不少網民關注，甚至指他看上去似比成龍更老。

而台灣傳媒報道，房祖名現時居於台北，生活低調，但仍不時現身夜店。

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