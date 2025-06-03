欣宜近況｜欣宜與緋聞男友放閃後心情靚　到北京上海旅遊大方任影合照

【鄭欣宜 / 欣宜內地遊 / 欣宜近況】自前年3月於紅館舉行個唱後，鄭欣宜（Joyce）鮮少在公開場合露面；近期欣宜約滿寰亞唱片，有傳與環球唱片簽約重新出發，4月24日她突然將IG帖文清空，YouTube頻道Vlog也刪走，只留少量帖文及專輯歌曲。

上個星期五（5月30日）是欣宜的38歲生日，其緋聞男友Benjamin在IG上載從後攬實欣宜的慶生合照，令人聯想。而近日，先後有網民在北京和上海兩地偶遇欣宜，欣宜大方與粉絲合影，甚是親民。

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欣宜近況｜欣宜北京上海被集郵 有求必應與粉絲合影

6月1日，有網民在北京1間火鍋店遇到欣宜，眾人一同慶祝生日，欣宜拿著道具與大家齊唱生日歌，搖擺跳舞，十分投入；而後欣宜在慕田峪長城被集郵，她身著「古代皇帝服飾」與粉絲合影，相信她是在體驗穿古裝，十分有趣；更有有網民曬出與欣宜的貼臉合照，稱讚她皮膚緊緻狀態佳。

翌日，欣宜轉戰上海，有網民分別在城隍廟和豫園見到她，紛與欣宜合照，稱讚她開朗、溫柔又美麗，性格隨和；面對粉絲的合照要求更是來者不拒，眾人影完大合照後，還主動提出要一一與粉絲進行合影，影相是還會主動攬近粉絲，令她們直呼「更愛了」。

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