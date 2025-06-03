驚人變化｜42歲房祖名罕見亮相被指老態畢露　現「不規則髮線」網民震驚：比成龍還蒼老

【房祖名／成龍／衰老】資深藝人成龍之子房祖名過去曾因涉毒被捕，此後已較少在幕前及公開活動現身。不過，近日房祖名被發現於韓國出席一場婚禮，髮線產生明顯變化，意外引起關注。

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現年42歲的房祖名於2014年因涉嫌容留他人吸毒罪、藏毒罪，被判處6個月監禁，並因此被內地封殺，近年轉趨低調鮮有現身公開場合，社交平台也幾乎沒有更新。近日房祖名罕見現身韓國首爾，出席美籍韓裔模特兒Irene Kim的婚禮，現場還有不少名人，包括車銀優、鄭秀妍（Jessica Jung）、吳建豪前妻石貞善等，場面星光熠熠。

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從現場照片可見，房祖名穿上藍色恤衫及卡其色西裝外套，配戴金絲眼鏡及帽子，五官及身形變化不大，狀態亦不俗，比以前成熟沉穩。不過當他脫下帽子拍照時，就被發現其髮線後移且不規則，頭髮亦較為稀疏，引起不少網民關注，甚至有人直言他看起來比年過七十的父親成龍還要蒼老。據傳房祖名目前定居台北，雖生活低調，但仍不時出現在夜店場所，生活習慣似乎並未有太大改變。

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