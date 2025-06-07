UNIQLO冷知識｜UNIQLO買衫附贈1張紙　店員親解真實用途千祈唔好當垃圾！

UNIQLO深受各年齡層的喜愛，近日有網民發現，購買嬰幼兒衣服時，包裝內都有一張薄薄的紙，後來向店員詢問後，原來大有用途，不但避免幼兒的皮膚免受刺激，也可以用在家中其他地方！

UNIQLO冷知識｜UNIQLO嬰幼兒服裝附1紙大有用途

該網民於Threads發文，指因看到嬰幼兒衣服正進行促銷減價，因此便買了幾件回家，結帳時店員表示，UNIQLO嬰幼兒的衣服包裝內，都會有一張薄薄的「甲醛吸附紙」，回家後可以將其放在寶寶的衣櫃，或是有新買的玩具、家具時，也可以使用這張紙來吸附甲醛，剩餘的可以保存於密封袋內，一個月更換一張。

▲ UNIQLO嬰幼兒的衣服包裝內，都會有一張薄薄的「甲醛吸附紙」。（Threads@because_pisces）

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UNIQLO冷知識｜網民震驚用途：每次買完即掉張紙

帖文引來熱議，不少網民表示震驚，以往更一直當作垃圾丟掉，「這個店員很值得被嘉獎，真的是買那麼多次從來沒人說過！回家都直接丟掉」、「雖然知道那張紙有這個功能，但還真沒想過拿來再利用」、「真假我都不知道欸！丟了不知道幾十張了！都沒人跟我說欸 」、「我現在才知道，每次買完即掉張紙」、「從沒聽店員提過耶，長知識了」。

UNIQLO曾指，嬰幼兒相關的服飾都會提供無甲醛包裝，再密封包裝進行販售，同時強調他們的服裝材質不含甲醛，但亦會附上甲醛吸附紙，來吸附潛在的甲醛，以減少對幼兒皮膚的刺激。

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