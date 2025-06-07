  • 32°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

UNIQLO冷知識｜UNIQLO買衫附贈1張紙　店員親解真實用途千祈唔好當垃圾！

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

UNIQLO買衫附贈1張紙，店員親解真實用途千祈唔好當垃圾！

UNIQLO深受各年齡層的喜愛，近日有網民發現，購買嬰幼兒衣服時，包裝內都有一張薄薄的紙，後來向店員詢問後，原來大有用途，不但避免幼兒的皮膚免受刺激，也可以用在家中其他地方！

UNIQLO冷知識｜UNIQLO嬰幼兒服裝附1紙大有用途

該網民於Threads發文，指因看到嬰幼兒衣服正進行促銷減價，因此便買了幾件回家，結帳時店員表示，UNIQLO嬰幼兒的衣服包裝內，都會有一張薄薄的「甲醛吸附紙」，回家後可以將其放在寶寶的衣櫃，或是有新買的玩具、家具時，也可以使用這張紙來吸附甲醛，剩餘的可以保存於密封袋內，一個月更換一張。

UNIQLO嬰幼兒的衣服包裝內，都會有一張薄薄的「甲醛吸附紙」。（Threads@because_pisces）

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
全職爸爸｜做「湊仔公」面對冷言冷語被嘲食軟飯　全職爸爸捱過心理關口：見證子女成長是無價

UNIQLO冷知識｜網民震驚用途：每次買完即掉張紙

帖文引來熱議，不少網民表示震驚，以往更一直當作垃圾丟掉，「這個店員很值得被嘉獎，真的是買那麼多次從來沒人說過！回家都直接丟掉」、「雖然知道那張紙有這個功能，但還真沒想過拿來再利用」、「真假我都不知道欸！丟了不知道幾十張了！都沒人跟我說欸 」、「我現在才知道，每次買完即掉張紙」、「從沒聽店員提過耶，長知識了」。

UNIQLO曾指，嬰幼兒相關的服飾都會提供無甲醛包裝，再密封包裝進行販售，同時強調他們的服裝材質不含甲醛，但亦會附上甲醛吸附紙，來吸附潛在的甲醛，以減少對幼兒皮膚的刺激。

同場加映：UNIQLO、ZARA試衫禁忌

點擊圖片放大
+7
+6

更多相關報道：

試衫禁忌｜UNIQLO試衫3大禁忌　呢個行為神憎鬼厭幫倒忙兼累店員被罵

UNIQLO穿搭技巧｜日本專家教3招UNIQLO穿搭術　簡單配搭秒變長腿著呢款衫最顯瘦

生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

試衫禁忌｜UNIQLO試衫3大禁忌　呢個行為神憎鬼厭　幫倒忙兼累店員被罵
15:02 2025/06/04
試衫禁忌｜UNIQLO試衫3大禁忌　呢個行為神憎鬼厭　幫倒忙兼累店員被罵
生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
18:56 2024/09/10
生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
UNIQLO穿搭技巧｜日本專家教3招UNIQLO穿搭術　簡單配搭秒變長腿著呢款衫最顯瘦
09:00 2024/11/17
UNIQLO穿搭技巧｜日本專家教3招UNIQLO穿搭術　簡單配搭秒變長腿著呢款衫最顯瘦
冷氣機慳電｜7成人唔知冷氣機1模式慳電又夠凍　日本三菱Panasonic教設定秘技：每小時電費僅4毫！
13:00 2025/05/31
冷氣機慳電｜7成人唔知冷氣機1模式慳電又夠凍　日本三菱Panasonic教設定秘技：每小時電費僅4毫！
微波爐正確用法｜微波爐分2類型食物擺錯位隨時吃菌入肚　必睇5大正確加熱方法【附使用禁忌】
15:00 2025/05/24
微波爐正確用法｜微波爐分2類型食物擺錯位隨時吃菌入肚　必睇5大正確加熱方法【附使用禁忌】
詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
15:00 2025/05/25
詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招

你可能感興趣

試衫禁忌｜UNIQLO試衫3大禁忌　呢個行為神憎鬼厭　幫倒忙兼累店員被罵
15:02 2025/06/04
試衫禁忌｜UNIQLO試衫3大禁忌　呢個行為神憎鬼厭　幫倒忙兼累店員被罵
生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
18:56 2024/09/10
生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
UNIQLO穿搭技巧｜日本專家教3招UNIQLO穿搭術　簡單配搭秒變長腿著呢款衫最顯瘦
09:00 2024/11/17
UNIQLO穿搭技巧｜日本專家教3招UNIQLO穿搭術　簡單配搭秒變長腿著呢款衫最顯瘦
生活智慧 網絡熱話 UNIQLO 甲醛 時裝服飾

最高瀏覽

簡淑兒結婚︱珠寶店太子女簡淑兒家底厚　出嫁不炫富只戴一對龍鳳鈪背後藏意義
簡淑兒結婚︱珠寶店太子女簡淑兒家底厚　出嫁不炫富只戴一對龍鳳鈪背後藏意義
急症室最長等候時間（06月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月07日 時間12:05）
Healthy Life｜瑜伽導師教2個動作　助準媽媽伸展小腿
Healthy Life｜瑜伽導師教2個動作　助準媽媽伸展小腿
日本地震｜地震預言倒數1個月！日國家旅遊局咁回應　港人儲糧應對被斥：諗定遺言啦
日本地震｜地震預言倒數1個月！日國家旅遊局咁回應　港人儲糧應對被斥：諗定遺言啦
女神配對計劃︱姜大衞兒子細John力追李芷晴　女神Stephanie即中招：我心跳得好快
女神配對計劃︱姜大衞兒子細John力追李芷晴　女神Stephanie即中招：我心跳得好快