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教評專欄｜風采中學家教會20周年　歷盡風雨用心經營家校關係

升學教育

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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風采中學家教會成立20周年，多年來用心舉辦不同活動。

風采中學/北區/資助學校】家長是學校重要的合作夥伴，如何推動家校同心，凝聚共識，共同推進學校發展，至關重要。風采中學自創校始，已非常重視家校合作，早於2005年設立家長教師會。家教會伴隨學校成長，至今已達20載，除配合學校發展外，亦營建了獨特的傳統文化，歷屆相傳，非常難得。

學校提倡終身學習，家長們亦以身作則。家長書法班是家教會的長青活動，邀請專業書法老師教授各體書法。家長每周到校上課，由執筆、運筆等基本功學起，日子有功，既有怡情養性之效，更為子女樹立好學上進的榜樣，又與書法同好建立深厚情誼，書法以外，交換教育子女心得。

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成員每年舉辦書法展，分享學習成果，又在農曆年前到校設春聯攤位，即席揮毫，宏揚國粹，為節日添上溫情暖意。本年度家長書法展於學校藝萃周期間舉行，作品琳瑯，展現學員的才華與毅力，讓人佩服。熱心的家長們更於書法展期間增設茶藝體驗，讓學生欣賞書法之同時，學習賞茶品茶，協助學校推動文化藝術，是學校寶貴的另類導師。

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學校歡迎家長參與校園活動，每年大型家長教育講座是家長日重點活動，講題及講者同樣精彩，每次都座無虛席。此外，家教會亦常舉辦小型工作坊、分享會等，講題照顧不同家長的需要。學校重視閱讀，家長讀書會、圖書館義工等，亦是深受家長歡迎的常設活動。還有，每年陸運會，參與觀賽打氣的家長接近200位，落場參加家長緩步跑的亦達80多人；年度春茗團拜，家長們除積極報名外，還粉墨登場，體現風采一家精神，洋溢溫馨暖意。

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除此之外，每年家教會親子大旅行，也是家長熱衷參與的活動，疫情後復辦的港島古蹟遊，親子共200人同行，場面壯觀；是年長洲坪洲雙島遊，報名者眾，最後也要以抽籤落實參加者。家教會亦與時並進，跳出框框，去年籌辦親子跨境遊，赴開平與姊妹學校交流，由家教會主席代表分享家校合作經驗，亦學習姊妹校家長教育的心得，真摯的交流，讓兩地同心同德，一起為教育下一代而努力。

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家校合作，說來容易，但實踐起來，絕不簡單，必須家校同心，雙方都要切實地投入心力。感謝學校歷屆家長教師會執委及家長們，支持學校、信任學校，特別是在疫情三年，配合學校各項政策措施，扶持守望，携手共渡時艱，為孩子守住一片宜於學習成長的藍天淨土------因為我們都相信：不因為什麼，只因孩子是我們的下一代！

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撰文 : 陳玉燕校長 風采中學（教育評議會主辦）

欄名 : 教評經脈

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