哈佛蔣雨融︱學霸蔣雨融否認「走後門」入哈佛　自揭生於破碎家庭曾遭校園斯凌

【哈佛大學/蔣雨融/哈佛演講】近日在哈佛大學的畢業典禮上發表演講的中國留學生蔣雨融一夜爆紅，隨即被網民「起底」，有指她父親背景強大，「走後門」入讀哈佛，昨日(2日)她發表聲明否認靠關係入讀，更自揭複雜的家庭背景及曾遭校園欺凌。

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據悉蔣雨融家鄉在青島，初中就讀於青島六十五中，學業成績優異，獲全額獎學金赴英讀高中，後從英國高中申請前往美國杜克大學完成本科學業。畢業後，她在瑞信做了3年經濟分析師，隨後又做了一年私募。因為關注到全球貧困問題，想提升女性權益，她進入哈佛大學肯尼迪學院攻讀國際發展碩士學位。

蔣雨融︱父親背景強大

她的中學班主任呂洪昌接受內媒訪問時說：「當得知我的學生，2011級5班蔣雨融，作為優秀畢業生代表登上全球頂尖高校的演講台做畢業演講時，我覺得特別驕傲。」他說：「我為她的蛻變與成就感到由衷的自豪。」他還表示，蔣雨融「讓我們看到了中國學子在世界舞台上的從容與底氣」。

然而，人紅是非多，蔣雨融隨即被起底，網民指她的父親是內地慈善組織「中國綠發會」（中國生物多樣性保護與綠色發展基金會）專項基金執行主任蔣志明，蔣雨融獲綠發會秘書長周晉峰推薦入讀哈佛。

蔣雨融︱自揭家庭背景

蔣雨融隨後發聲明否認走後門入讀哈佛，更自揭家庭背景與悲慘的童年生活，稱曾遭受嚴重校園霸凌，蔣雨融在長文中又講述自己的成長經歷，表示從小父母離婚分居，她跟著媽媽到處搬家轉學，自己的原生家庭支離破碎，父母常年缺位。

她自述曾在初中遭受嚴重校園霸凌，曾經很多次被一群女生摁在野外，扒光衣服羞辱；也曾經很多次放學後縮在教學樓廁所的小隔間裡，等一兩個小時到天黑才敢回家——因為怕被人堵住。

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蔣雨融︱否認「走後門」入哈佛

蔣雨融稱，在高中第二年她考取了英國學術最嚴格的高中，沒有走後門。之後她進入英國華威大學攻讀政治經濟哲學，後以優異的成績在轉學美國杜克大學。

蔣雨融又稱，自己非常清楚自己比其他人幸運，家裏可以負擔海外本科四年學費，但是就讀哈佛的研究生學費是自己畢業後存下來的所有積蓄。

此前，蔣雨融的社交帳號以《哈佛校史第一位中國女畢業生代表致辭，全場淚崩》為題分享影片介紹自己，並稱「本不是想在公共平台抛頭露面的人」︱「總還是有人得站出來去爭取發聲」。

聲明內容如下：

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據早前報道，在5月29日，哈佛大學舉行畢業典禮，蔣雨融的演講中鼓勵人們不帶評判地傾聽彼此的意見，尋求共同的信念而不是衝突。她說：

如果我們仍然相信共同的未來，就不要忘記：那些被我們貼上敵人標籤的人，他們也是人。看到他們的人性，我們也就找到了自己的人性。

她又稱，「世界上如果任何一個女人買不起一片衛生巾，我便不配稱富足；如果一個女孩因懼怕騷擾而不敢踏入校門，那便是對我尊嚴的踐踏；如果一個小男孩死於一場他從未發動也從未理解的戰爭，我的一部分也和他一起死去。」

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