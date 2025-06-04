IB考試攻略︱IB語文科閱讀寫作要求嚴格　專家親授3招針對性策略提升能力

【IB考試攻略/IB課程】國際文憑大學預科課程（IBDP）的語文科，包括中文（語言A或B）和英文（語言A或B），對學生的閱讀、寫作和分析能力提出相當高的要求。許多即將入讀IBDP第一年的學生在語文科上面臨不少挑戰，尤其在數碼時代，部分老師觀察到學生在書寫流暢句子，和組織邏輯方面存在一定困難。筆記嘗試分析這些挑戰，並提供實用的應試技巧和提升方法，幫助學生增強語文科的應試與分析能力。

最新影片推介：

IB考試攻略︱語文閱讀及寫作要求嚴格

IB語文科的挑戰主要集中在三個方面。首先，閱讀與分析的深度要求高。語言A卷（文學或語言與文學）需要學生深入解讀文學作品，分析主題、結構和語言技巧，而語言B卷（第二語言）則強調跨文化理解和精準表達。其次，寫作要求嚴格，學生需撰寫結構清晰的論說文、評論或比較分析，且需符合IB評分標準，例如清晰的論點和充分的文本證據。第三，數碼時代的影響加劇了挑戰。學生習慣於即時通訊的簡短、碎片化表達，導致書寫完整句子或組織連貫段落時缺乏流暢性，影響論述的邏輯性和說服力。

▲ IB語文科閱讀寫作要求嚴格，專家親授3招針對性策略提升能力。（iStock圖片）

IB考試攻略︱針對性策略提升能力

為提升應試與分析能力，學生可從IB第一年開始採取針對性策略。閱讀方面，定期練習精讀文學文本或非文學文章，專注於識別主題、修辭手法和文化背景。例如，閱讀中文語言A的指定作品時，記錄關鍵引文並練習用自己的話解釋其意義；英文語言B學生可閱讀新聞文章，提煉觀點並分析語言如何影響讀者。

為培養分析力，學生應練習撰寫短篇分析，聚焦單一文本的某個元素（如意象或語氣），並參考IB範文，熟悉高分答案的結構和深度。針對數碼時代的書寫挑戰，學生需刻意練習結構化寫作。每天花15分鐘手寫短文，例如200字的書信或論述，強迫自己組織完整句子，避免簡訊式的簡化語言。使用工具如Grammarly（英文）或中文校對軟件檢查語法，逐步提高句子流暢度。

尋找坊間的語文補習班，多與老師討論草稿，學習如何將鬆散的想法組織成連貫的論述。為應對IB考試的時間壓力，學生可模擬考試環境練習限時寫作，例如在60分鐘內完成一篇語言A的評論或語言B的書信，並確保論點清晰、例證充分。

▲ IB語文科閱讀寫作要求嚴格，專家親授3招針對性策略提升能力。（iStock圖片）

IB考試攻略︱了解IB語文評分標準

應試技巧的提升同樣關鍵。熟悉IB語文科的評分標準，例如語言A的Paper 1要求分析未見文本的結構和效果，學生可每周練習一篇未見文本的分析，重點訓練快速提煉論點和引用證據的能力。語言B的口試要求流利表達，學生可每天用目標語言錄製1分鐘的即興演講，主題涵蓋文化或社會議題，然後回聽並改進語法與發音。為增強時間管理，學生應在考前模擬完整試卷，確保能在規定時間內完成閱讀、分析和寫作。

通過持續的閱讀、寫作和模擬練習，學生可在IB第一年為語文科打下堅實基礎。從培養閱讀深度到提升書寫流暢度，再到掌握應試技巧，這些策略將幫助學生克服數碼時代的挑戰，增強語文科的分析與應試能力，為IB考試和未來學術發展做好準備。

【文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載】

更多IB相關報道：

IBDP讀醫攻略｜英、港讀醫課程架構、學費、收生成績大差異！即睇兩地醫學院收生要求

IB排行榜｜全球百大IB學校排行榜出爐香港21校入圍 兩大神校列世二超越英國新加坡

IB醫科︱IB生在港讀醫需考獲42分以上 報名要留意哪些魔鬼細節？【附港大、中大申請詳情】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5