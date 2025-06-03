清貨優惠｜誠品書店屯門分店6月底停業搬遷　清貨優惠低至75折　店員透露新店選址

【誠品書店/書店優惠】誠品書店屯門V city分店將於6月底停業搬遷，為感謝顧客4年多的支持，即日起推出清貨優惠，買滿指定金額可享低至75折。

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清貨優惠｜屯門誠品書店停業搬遷 清貨優惠低至75折

誠品香港 eslite周一（6月2日）於社交平台公布消息，指位於屯門V city分店「靜靜地陪伴大家4年多」，將於稍後時間搬遷，為感謝書迷多年來的支持，該店即日起推出清貨優惠，單筆消費折實滿$300，即享8折；滿$500，即享75折。另外，憑滙豐Visa卡以流動電話或Visa感應卡付款，單一簽帳滿$300，即減$30。

提提大家，以上優惠只適用於誠品書店屯門店，且不適用於食品、雜誌、特價及不可折商品，亦不可與其他店內優惠同時使用。

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清貨優惠｜店員透露新店選址

TOPick記者向誠品書店屯門店查詢，店員透露該店將營業至6月底，而新店將同樣開設於V city內，選址早前結業的Big C舊鋪位，並將於不日開幕。

誠品書店早於2020年於屯門V city開設「期間限定店」，其後於2021年正式開設分店，為香港第6間分店，佔地逾8,000呎，內設綜合書區，誠品風格文具館及誠品兒童館，總藏書量高達43,000冊。

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誠品書店屯門店

地址：香港屯門新墟屯門鄉事會路83號 V city MTR層M-6及7號舖

電話：3419 6789

營業時間：11:00-21:00（週一至週五）；10:30-21:30（星期六、日及公眾假期）

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