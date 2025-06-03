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全球首富︱馬斯克被前度爆與日本女歌手生子　濱崎步急澄清：孩子父親不是他！

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【馬斯克/Elon Musk/濱崎步/人生哲學/育兒】全球首富馬斯克被爆與日本女歌手生子！美國網紅Ashley St. Clair日前公開表示自己誕下一名與富豪Elon Musk的兒子，隨後再爆料稱馬斯克曾透露在全球各地有多個孩子，其中包括與一名日本流行女歌手所生的孩子。面對鋪天蓋地的猜測，日本天后濱崎步在IG發聲，斬釘截鐵地澄清真相！

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馬斯克子女︱曾稱在世界各地都有孩子

近日，53歲世界富豪馬斯克（Elon Musk）因生育再度成為話題焦點，這次傳聞更是牽涉到日本流行女歌手濱崎步（Ayumi Hamasaki）。美國網紅Ashley St. Clair早前公開表示，她與馬斯克育有一子，並爆馬斯克曾透露自己在世界各地都有孩子，其中包括與一名日本女歌手所生的孩子。她還表示，馬斯克曾說過「願意把自己的精子捐給任何想要孩子的人」。

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濱崎步︱為保謢孩子急澄清

濱崎步因多年未公開兩名孩子的父親身份而成為輿論焦點。面對鋪天蓋地的傳聞，濱崎步於6月2日在社交平台Instagram發佈限時動態，直接駁斥謠言。她在第一則限動中表示：「我一直靜觀其變，但是時候要發聲了？」隨後，她在第二則限動中明確否認：「我孩子的父親不是伊隆·馬斯克先生。」

濱崎步在第三則限時動態中還幽默提到，「但是，我能理解為什麼你認為傳聞中指的人就是我。哈哈、「就連我媽看到都說：『這新聞根本像是在說妳！』。」

濱崎步坦言：「好吧，如果我是外界，我想我亦會說，「這不就是Ayu-chan（濱崎步的暱稱）嗎？哈哈。」

她表示一直保持沉默，但認為是時候發聲，「然而，錯的事情是錯的。拋開我的個人形象不談，萬一我的孩子有一天用Google搜尋到它（與馬斯克有關的新聞），我肯定會否認。就這樣。」

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濱崎步︱兩段婚姻離婚收場

濱崎步的感情生活一直備受關注，她在入行前曾與唱片公司Avex社長松浦勝人有過一段地下情，17歲的濱崎步在夜店結識松浦勝人，當時對方已婚，二人其後再發展成戀人同居關係。濱崎步曾形容松浦勝人「是令我不惜自我毁滅，並且是深愛過的人。」 

濱崎步後曾與TOKIO成員長瀨智也交往多年，但最終未能修成正果。她在2011年與2013年曾有過兩段婚姻，但均以離婚收場。2020年，她宣布誕下一子，並在2021年迎來第二個孩子，但始終未公開孩子生父的身份，這也成為外界猜測的原因之一。

同場加映：馬斯克成功的關鍵：懂得說不

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