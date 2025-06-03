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飲食情報｜千両二十周年第三彈 20貫究極職人壽司盛合全新登場

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 11 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

「千両二十周年職人祭 第三彈」全新「職人壽司」系列登場！20款極上壽司糅合經典與創新風味，一次嘆足20貫極滿足！

由即日起至6月29日，「職人壽司」系列正式登陸千両全線分店。系列盡顯匠人精神，從嚴選珍稀食材，到選材、刀工、配搭、呈現方式均為上乘之作。想嘆足20款的你，可選「究極！職人壽司盛合」，按職人建議的食用次序，由淡至濃慢慢品嚐。

全新風味包括鯖魚柚子大根漬，新鮮日本鯖魚肉質紮實，油脂均勻帶濃郁鮮香，加上經職人調配的柚子漬大根調味，完美平衡鯖魚的濃郁脂香。甜蝦柚子醬油漬的蝦肉嫩滑鮮甜，配上特製的酸甜清香柚子醬油，味道清爽。

至於炙燒A4和牛配淡雪鹽，選用A4和牛以壽喜燒汁炙燒，香氣加倍，配以淡雪鹽適度提味，更突顯和牛的濃香甘甜。

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盛合另有千両經典人氣壽司款式，包括平目配炙燒裙邊，啖啖馬糞海膽的千両壽司，贅沢海膽吞拿魚腩手卷等，酥脆紫菜夾入烘烤魚乾，海膽的濃郁鮮甜與吞拿魚腩的豐潤脂香完美交融，同屬必試之選。

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