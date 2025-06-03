好人好事︱持拐杖婦行人路上突跌倒2名鐵騎士棄車狂奔營救　1細節盡顯暖心獲讚：識顧人感受！

【好人好事／老人跌倒／鐵騎士／車cam／上水】感謝有愛的陌生人！日前，上水一處公園行人路上發生一宗好人好事，一名持拐杖的婦人在路上突然跌倒，遠處兩名正在等紅綠燈的鐵騎士目擊到事發經過，隨即棄車狂奔上前攙扶；其中一名鐵騎士更照顧到一微小細節，盡顯暖心，獲網民稱讚「識得顧人感受」。

有網民將事發片段上載到Facebook群組「車cam L（香港群組）」，在帖文稱「南亞師兄好波」。影片顯示事發於5月31日上午11時許，上水某處公園行人路上，有一名持拐杖的婦人突然跌倒。當時，有正在遠處馬路上等燈位的鐵騎士身上監視器錄得事發經過，監視器前的另一目擊者亦是鐵騎士；兩人隨即棄車，前後腳奔向跌倒在地的婦人，足足跑了半條街。

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1細節盡顯暖心

跑在後方的鐵騎士錄下援救全過程。只見跑前的鐵騎士跑到婦人身旁，伸手攙扶；而負責拍攝的鐵騎士開口：

婆婆，無嘢吖嘛你？呀，唔係，唔係，唔係婆婆，Sorry呀吓。

隨後，兩名鐵騎士喊口號「1、2、3」合力將婦人扶起，對方受到幫忙後表示感謝「唔該晒，唔該晒，唉～」。這時，跑前的鐵騎士又指著公園石椅，同時幫忙拎著婦人跌落地的白色膠袋說：「坐呢度啦」。

兩人再合力將婦人扶到公園坐下。負責拍攝的鐵騎士繼續關心「有無撞親邊度呀？坐低。小心，小心呀，慢慢嚟」。婦人再出言道謝「唔該晒」，負責拍攝的鐵騎士不厭其煩叮囑「坐，坐好呀吓」。

最新影片：

網民評論，鐵騎士第一次細心問候時稱呼對方為「婆婆」，但隨即改口兼道歉，反映其心思細膩，「仲識顧人感受唔叫婆婆，抵讚！（其實都冇叫錯）」。另外亦有人表示事件在騙案層出不窮的現今社會，還能見到真摯人性，十分難得：「正常都驚抄牌」、「好感動！亦都好難得！人類本身係有人性，但太多碰瓷黨、迷暈黨出現，唔知邊一次真，邊一次會中招，才攪到人性薄弱」。

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