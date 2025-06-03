癌症殺手｜46歲健身教練驚患肺癌　腫瘤科醫生點評「1個致癌習慣」很多人都中

【癌症／飲食／健身／生活作息】運動及飲食與健康息息相關，但原來做足這兩件事，未有配合作息，同樣對健康造成影響。台灣一名46歲男子任責健身教練，平日生活健康、飲食自律，卻仍不幸確診早期肺腺癌，令他極為不解。對此，血液腫瘤科醫生拆解5大基本健康習慣，強調健康需要從多方面入手，才可長期維持身體健康。

台灣血液腫瘤科醫生廖繼鼎於Facebook專頁分享上述病例，指一名46歲健身教練體脂只有12%，每天早起晨跑、重訓，飲食亦非常自律，惟一次公司體檢中卻發現肺部有陰影，經診斷後確診「早期肺腺癌」，令一直認為自己生活極為健康的他大感震驚，嘆指：「我幾乎把所有時間都投資在健康上，怎麼還會得癌？」

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廖醫生經了解後，得知對方每日只睡5小時，作息完全不合格，嘆指健康生活需要由以下5大基本健康習慣，長期累積下來，才可維持身體健康：

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他嘆指自己行醫30年，期間見過太多患者「表面上健康，實際上處於崩潰邊緣」，有人不抽煙卻患上肺癌、不喝酒卻得肝癌、作息正常卻罹患胰臟癌等，強調健康並非表面數字或外在努力，而是「長期、全面、穩定」對健康投資的獲利結果。

癌症殺手｜醫生拆解4大健康安全範圍

廖醫生表示，健康亦有許多不穩定因素，例如基因、環境、突發疾病等，而面對健康的不確定性，他建議大家應建立自己的健康安全範圍：

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癌症殺手｜1.強健身體底子

透過健康習慣累積身體儲備，當疾病來臨時有更強抵抗力和恢複力。

透過健康習慣累積身體儲備，當疾病來臨時有更強抵抗力和恢複力。 癌症殺手｜2.定期健康檢查

及早發現問題及解決，避免小問題變大麻煩。

及早發現問題及解決，避免小問題變大麻煩。 癌症殺手｜3.充足睡眠及休息

提升身體防禦力。

提升身體防禦力。 癌症殺手｜4.正向的心態

良好壓力管理和樂觀心態，有助提升內在健康韌性。

癌症殺手｜是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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資料來源：Facebook專頁@廖繼鼎醫師出神入化的癌症治療、Youtube@出神入化廖醫師

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