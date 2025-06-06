自修室禮儀｜新蒲崗阿婆大戰自修室學生　疑已霸位10年兼同人鬧交

【新蒲崗 / 圖書館 / 自修室】為免打擾他人溫書學習，使用公共圖書館學生自修室時應當保持安靜。然而，有人在Threads發帖，指日前在新蒲崗的自修室溫書時，有阿婆稱有學生在聊天，她不滿之下開始大聲責罵，又指被對方恐嚇，「大戰」一觸即發。

隨後又職員到場處理，阿婆離開自修室後在門外向職員抱怨，稱已經在此10年，更自爆「身份」；影片隨即引起熱議，不少曾在此溫書的學生據稱見過這位阿婆，更有人至她是「新蒲崗自修室固定NPC（非玩家角色）」。

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自修室禮儀｜阿婆大鬧自修室 稱學生站立是「威脅」

近日疑有阿婆在新蒲崗公共圖書館自修室內，與學生發生口角，滋擾他人溫習；片主表示「阿婆……唔好阻住我溫書啦」。

影片中，事發時自修室內應有不少學生正在學習，1名白色衫男學生站起來與阿婆對峙，阿婆控訴對方「企喺度係等同恐嚇」，隨即開始「妙語連珠」批評一番，「你構成恐嚇我㗎喇！……你企喺度唔好兇我啊……我一把年紀……佢企喺度係等同恐嚇我，威脅我……」；而後表示要請職員到場解決，聲稱「使乜你搵啫，我仲熟過你啊」，隨即打算向門口走去。

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相信阿婆不斷大聲指責滋擾到其他學生，有人看不過眼，出聲要求阿婆「收聲」，「返屋企啦無嘢做」，阿婆聞言轉身反嗆「關你咩事？我無嘢做？……不分青紅皂白，讀咁多書唔好講嘢啦」；隨後職員到場，阿婆便開始向他「訴苦控訴」。

自修室禮儀｜阿婆「自報家門」：我老竇係……

隨後，阿婆在自修室門外繼續向職員抱怨，稱自己已來此10年，更「自報家門」表示，「我係垃圾㗎，我鬧得嚟話畀佢聽，以其人之道還治其人之身……我老竇係XX記者啊，我家教死極有限啦，我排第八㗎，我名副其實係八婆啊……我真係好驚啊，唔爆粗都唔得啊！」。

有在自修室遇到過該名阿婆的學生總結稱，「佢基本上日日都會喺到，每日就霸兩個位坐喺度睇手機，得閒就同人鬧交，反正坐喺佢附近就多數唔會有好事，成日都好大怨氣；大大聲喺個自修室度講話」。

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自修室禮儀｜網民：整個中學生涯都見到佢！

影片引起網民熱議，紛紛批評阿婆滋擾溫習學生，還有不少「苦主」留言分享經歷，「原來佢仲未首批，佢由呀叔我初中做到依家出來做嘢幾年都中坐喺呢個位」、「新蒲崗真係好多怪人」、「終於有人講佢，整個中學生涯都見到佢」、「新蒲崗圖書館npc，諗起佢由小學到中學畢業都嘈」、「由我小學三四年班已經喺度，到家陣喎form5佢依然喺度，常年霸住同一個位，有咩睇唔順眼就X人哋」；而影片發布後的翌日，便又有學生網民稱再次被阿婆滋擾。

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