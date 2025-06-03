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全民造星︱玄學家吳佩孚19歲子參加全民造星6　樣子似足靚媽咪曾跟爸爸學風水

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撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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著名玄學家吳佩孚師傅的19歲兒子參加ViuTV選秀節目《全民造星VI》！

【玄學家/吳佩孚／全民造星】ViuTV選秀節目《全民造星VI》日前舉行記者會，除了導師外，原定的99強參賽者，當中有一人退賽、一人缺席，最終97位選手現身會見傳媒，當中有些參賽者未出道已備受注目，包括玄學家吳佩孚的19歲兒子Hinson，Hinson樣子似足靚媽咪，曾跟爸爸學風水，現自稱是自由工作者，強項唱歌。

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全民造星︱吳佩孚19歲兒子參加全民造星VI

吳佩孚師傅日前在社交平台轉發《全民造星VI》參賽者的官方照，透露19歲兒子吳采軒（Hinson）是97號參賽者：「我個傻仔走咗去造星，各位兄弟姊妹請支持一吓！」而Hinson自己也有發文：「我係全民造星六 97號 Hinson吳采軒，係之後嘅路上我會盡全力去面對每一個難關同挑戰，同時亦想帶到多啲歡樂俾大家，希望大家多多支持。」

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吳佩孚一家︱太太性感照曾被惡搞

吳佩孚師傅於2004年與曾任美容師Miumiu結婚，婚後育有一對子女，他亦不時分享家庭照，見到吳太Miumiu樣子十分精緻，大女也似足媽咪靚女，而Hinson的樣貌亦比較似媽媽，甚有星味。

Miumiu長得漂亮動人，又不時晒性感照，誰不知在2017年遭惡搞，有人將她的照片製成「色情易拉架廣告」，寫上「正宗住家少婦，為救夫君，甘願下海」、「80蚊可提供80分鐘服務」等字眼，兩夫婦當時報警求助，吳師傅在受訪問時講明不會要求老婆刪除性感照：「唔會斬腳趾避沙蟲，吳太喺社交網啲相又唔淫穢，都係夏天着背心，又唔係着泳衣行嚟行去，我哋唔會退縮。」

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吳佩孚一家︱傳授玄學知識給兒子

此外，Hinson曾跟爸爸學習玄學知識，兩父子還會一起拍攝有關玄學的YouTube影片，師傅甚至會帶兒子開工，試過叫Hinson示範拜四角，讓他有實習的機會，似乎想兒子繼承衣砵，不過如今看來，Hinson似對演藝圈更有興趣。

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