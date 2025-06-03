丁丁混血肥仔同遊越南︱被指與混血肥仔遊越南斷正　丁丁發文解釋事件交代近況：驚俾人鬧

【丁彥均 / 丁丁 / 混血肥仔 / 曾達恩 / 芊蕙子】網台「BBO」創辦人「混血肥仔」曾達恩（Tommy）近年常與古天樂一同拍YouTube片，本來事業可說發展得十分理想，可是在今年2月被指背妻芊蕙子偷食公司女主持丁彥均 （丁丁）。

之後，混血肥仔解釋聲稱與芊蕙子已達成分居協議，並指自己在婚變後才與丁彥均互相解，但二人最終沒發展成為情侶。

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丁丁近況︱混血肥仔丁丁同遊越南

至於涉嫌當小三受千夫所指的丁丁於2月19日深夜，在個人社交平台發聲明強調自己沒介入別人婚姻，稱︰「我在確認對方已分開，並簽訂『分居協議書』後，我們的確曾作出了解，但最後沒有發展。」同時，她表示因為最近飽受精神折磨及有情緒問題，決定暫時退出幕前工作。

一度「潛水」的混血肥仔在4月開始已更新個人IG帖文，並在4月16日發文表示獨自過36歲生日，似乎在暗示自己單身。

▲ 混血肥仔在4月發文表示獨自過36歲生日。

不過近日一條YouTuber拍下兩女在當地街頭食飯的片段中，卻意外拍到混血肥仔與丁丁同遊越南。

二人在兩女身邊路過，片主最初沒為還讚路過的丁丁靚女，說︰「美女啊，桃花眼睛啊，哎呀真不錯啊，長的真的不錯啊，巴拉圭牛仔裙那個啊。」說罷，兩位少女都擰轉頭望丁丁一眼。

於是該「斷正」影片即在網上瘋傳，網民更留言：「咁真係天意，丁丁之前個聲明仲話最後沒有發展」、「啱啱先IG試緊水溫，又要深潛過了。」不過也有網民客觀說二人沒被影到有任何親暱舉動，二人同行不足證明甚麼。

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丁丁近況︱混血肥仔回應斷正事件

今次混血肥仔一改之前「慢幾拍」才回應態度，火速在IG以story方式發文稱︰「唔出聲又會俾人老作，上星期放假同幾個朋友去越南玩幾日啫，我已經返到英國了，咁都俾人影到真係笑死。之前已經有好多報道做成好多傷害，好多人可以講好多嘢落井下石，好不容易大家走出了情緒低谷，唔一定要支持嘅，大家繼續好好生活就可以了。」

然而又轉發另一「證人」story分享，好友Panda貼出一張在越南餐廳的黑白環境照，寫著：「唔知講咩好，但誠意推薦呢間嘅蛋咖啡，好！好！味！啊！」並@了混血肥仔及丁丁，疑證明此行不只二人外遊。可是也有網民「突破盲腸」指，是否一班人外遊不是重點，晚間與誰同房才重要。

丁丁近況︱宣布出片承諾繼續努力

至於丁丁也立即在在IG以story方式發文，稱：「呢幾個月經歷咗幾個人生低潮，我一直都不斷學緊點樣做幕後：寫稿、剪片。呢段時間真係唔易捱，但慢慢開始多左（咗）啲idea自己都枇試吓拍，好好彩仲有啲朋友願意幫我。」

然後她續稱：「多謝Panda，Tommy同manyan，喺艱難嘅時候繼續支持我，提我影相要笑，教我點樣組織份稿，點樣拍片。幫我話想拍啲嘢嘅時候，亦都二話不說出黎（嚟）幫我。」

接著，丁丁提到既然今次外遊被影到，於是順便出片，稱：「以我嘅性格，拍好咗都會猶豫幾時出，驚做得唔好，驚俾人鬧。既然都俾人影到，就順理成章出片啦！」最後她許下承諾：「希望大家都會欣賞，我會繼續努力做好自己。」

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