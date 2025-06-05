育兒心得︱陪子女溫書易勞氣？　專家教3招情緒管理法　提升溫習效率/免損親子關係

迎來測考季，不少家長都會陪伴子女溫習，但遇到子女「溫極都唔識」的時候，難免會勞氣，沒有耐性，面對這種情況家長可以怎樣做？又或小朋友因壓力抗拒溫習時，又有甚麼方法可以舒緩情緒？TOPick邀請了註冊臨床心理學家、言語治療師朱嘉麗分享多個方法，以舒緩因溫習而出現的壓力，陪同子女一同抗壓。

育兒心得︱輔導學習不理解子女困難 親子關係變差

家長和子女溫習，並不是每個家長都充滿耐性，若是耐性低的家長，就容易發脾氣，久而久之就會破壞與子女關係，註冊臨床心理學家朱嘉麗接受TOPick訪問時引述相關個案，有位家長對就讀小一的女兒學業期望很高，導致她女兒感到焦慮與沮喪。隨著功課數量增多，女兒的表現不如理想，遂與媽媽發生爭執，加上媽媽並不理解女兒所遇到的困難，進一步加劇了緊張的親子關係。

其後，學校老師發現該該名女生在書寫方面有很大的困難，尋求專業協助後，她被確診患有讀寫障礙（SLD），這也是造成其學業困難的基本原因。在得到輔導和支持後，女生得到了適當的學習策略和資源，而媽媽也理解了女兒的困難，並學會如何支持和協助她。經過一個學期後，女生的學業得到明顯的改善，媽媽與孩子間也有更好的溝通，親子關係也得以改善。

▲ 註冊臨床心理學家朱嘉麗教8招情緒管理法，陪子女溫習免損親子關係。（受訪者提供）

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育兒心得︱專家教情緒管理技巧 提升溫習效率 免損親子關係

要避免因溫習而破壞子女關係，朱嘉麗就各種情況分享了多個情緒管理技巧。

1. 家長陪孩子溫習時，如何保持耐心，避免情緒失控？

由心情到事情

家長應有一個正確的心態，就是我們應處理好自己的情緒，包括自己與子女的情緒，才能有效處理事情，更能有效地溫習。

自我覺察

家長應常常意識自己的狀態，包括身體上及情緒上的焦慮，如擔心子女成積、子女日後前途等。

休息與溫習

根據子女的能力及需要，明確設定學習時間和休息時間，盡量避免長時間的高壓學習。

積極溝通

使用正面語言，鼓勵孩子，並用開放的問題，例如「你認為怎樣？」、「講多些給我聽！ 」，引導他們表達自己的想法。而家長必須用心聆聽他們的意見，這便可以減少衝突。

2. 小朋友抗拒溫書、情緒崩潰時，家長應如何介入？

轉移注意力

家長可以暫時離開學習環境，進行一些輕鬆的活動，例如洗臉、飲水、聽音樂、看書等，幫助自己及子女平靜下來。這能大大減少由負面情緒引發過激語言。

保持冷靜

家長必需要保持冷靜，可暫時不説話；或避免用嚴厲的語言，這樣可以減少子女的焦慮和抵抗。

情緒支持

家長應給予子女情緒上的支持，讓他們知道可以表達自己的感受，且有這種情緒是正常的表現。家長可以在言語上引導和鼓勵子女表達情緒，如「我見到你唔開心，你可以講出嚟㗎！ 」、「如果你想，講多啲俾我聽吓」。

3. 幫助家長和孩子保持良好心態的減壓方法？

深呼吸練習

溫習前，可以進行至少三個深呼吸，已可即時幫助減少壓力，並可提升專注力。

提醒字條

可以於溫習的地方，貼出一些字條提醒自己的語言及態度： 輕聲細語、step by step 、需要媽媽的鼓勵等等。

短暫運動

可以做一些短暫運動，例如進行5分鐘的簡單運動，如伸展， 跳躍或拋氣球，這有助於釋放壓力。

靜觀練習

恆常於每天花幾分鐘進行靜觀練習，能有效增強情緒調節能力和減輕焦慮。

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