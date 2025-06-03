羅志祥演唱會｜羅志祥舞力全開炸爆舞台　30巡迴演唱會澳門站完美落幕

【羅志祥 / 演唱會 / 澳門站】「小豬」羅志祥出道三十周年紀念《2025羅志祥 30巡迴演唱會 澳門站》日前於銀河綜藝館舉辦！作為華語樂壇其中一位代表性唱跳歌手，小豬羅志祥帶領超過二十名舞者舞力全開，為歌迷們打造超浩瀚盛大樂園堡壘，high唱超過兩小時！

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羅志祥演唱會｜舞力全開炸爆舞台

甫公開就引發歌迷熱議的澳門站演出，在開場影影片伴隨全場歡呼中正式拉開序幕。睽違多年再次來澳開唱，小豬與一眾舞者躍現舞台，揭開「Show’s World」背後神秘面紗。

包括《全城熱愛》、《舞魂再現》、《愛投羅網》、《Show Time》、《愛的主場秀》等多首經典動感舞曲接連登場，《一支獨秀》一曲前奏響起時現場更是尖叫連連，足以印證歌迷們多年的愛戴與期待，拼湊出近半小時攝人又動人的炸裂激光秀。

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一番火熱舞蹈後，當晚的SHOW PARTY即將踏入第二樂章，小豬化身「完美型男」以一系列成熟情歌，攜手歌迷步進「午夜遊樂園」的浪漫場景中。

「澳門的歌迷們好久不見！」今年正式踏入出道三十周年，小豬份外感觸向現場粉絲表達感謝之情，隨即演唱的經典代表作《愛不單行》，配合澳門站首發影片，回顧小豬不懈努力的演藝歴程，無數經典片段及造型，讓不少人紅了眼眶，全場沉浸在感動氛圍中。

羅志祥演唱會｜唱抒情歌回憶出道至今點滴

一直以唱跳歌手身份為人熟知的小豬，為了與歌迷們一起重溫出道至今的點滴，特別準備了多首抒情樂曲，《第二順位》、《小丑魚》、《不具名的悲傷》、《我不會唱歌》、《好朋友》、《愛轉角》等一首首抒情金曲連發；現場歌迷更自發亮起手機電筒，為小豬的歌聲點亮銀河夜空，回憶那些一起編織的青春歲月。

在《我還能怎麼伴》為上一個樂章完美作結後，現場響起甜美節拍，舞者們再次登場與小豬一起呈現《全糖獨家》、《我的皇后》、《美麗的誤會》等多首甜蜜情話；緊接其後舞台大變身，小豬化身Special DJ閃耀登陸控制台，讓全場氣氛瞬間升至頂點！

在幕後團隊精心設計的雷射燈光效果中，小豬帶領一眾舞者解鎖最強舞力，大跳《Trap Game》、《No Joke》、《精舞門》以及再創舞曲顛峰的最新唱跳作品《舞狀元》，讓全場粉絲歡呼吶喊不已！

▲ 羅志祥舞力全開炸爆舞台，《30巡迴演唱會 澳門站》完美落幕。

羅志祥演唱會｜安可舞台以《鬧翻天》為演唱會終幕

是次演出不但是小豬音樂生涯的里程碑，更是他與一路陪伴支持的歌迷之間，最真摰動人的歡慶派對，為此，澳門歌迷特別預備了祝賀禮物，向小豬送上誠摯祝福！承接這份窩心暖意，接下來演唱的兩首對唱情歌《有點愛》和《戀愛達人》，彷彿象徵小豬與歌迷們的約定，在未來的日子依然彼此相伴扶持！

舞台上，小豬也特別點名感謝是次澳門站的主辦單位棋人娛樂，以及一眾協辦和製作單位的全力支持，讓是次澳門站演出能呈現最完美的視聽效果。在全場都以為《幸福囉》即將為當晚演出劃下句點時，舞台上再次亮起璀璨燈光，伴隨鬼馬的轉場影片完結，素來寵粉的小豬與舞者們再次現身，呈獻史上最嗨的安可環節！

由愛開啟的三十年音樂時光，在《從愛發落》、《愛瘋頭》、《Twinkle》等曲的歡快旋律中逐一細數，最後，以《鬧翻天》為《2025羅志祥 30巡迴演唱會 澳門站》這場狂歡派對，寫下最圓滿最感動的終幕，把當晚的難忘時光，全數保存在永不停歇的舞林夢境之中！

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