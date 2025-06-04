鄭雁雄完成使命　消息：新職在人大機構 或任教科文衛委員會副主任

【中聯辦 / 鄭雁雄 / 人大代表】中聯辦突然換帥，官場、政界不無感突然，探究原因之餘，亦關心原中聯辦主任鄭雁雄的動向。鄭仍是十四屆全國人大代表。本欄收到兩個不同渠道的消息，均稱鄭雁雄新職是在人大機構，其中一個去向料是出任「全國人大教育科學文化衛生委員會副主任」。

人大機構下設10個專門委員會，其中一個便是全國人大教科文衛委員會，該委員會現由雒樹剛出任主任委員，另有11位副主任委員。委員會職責包括參與教科文衛等方面立法工作，對教科文衛等方面的法律進行視察與監督等。

中聯辦換帥｜鄭雁雄引《再別康橋》與友好告別 消息：新職在北京

前中聯辦主任王志民現亦任人大專委會副主任

現時，在人大專委會任職的還有另一位前中聯辦主任王志民，他是「全國人大民族委員會」副主任委員。

外界又關心，此次換帥，是否代表香港的國安問題已處理好，未來要集中改善民生和發展經濟。李家超昨日坦言，「現時是全力拼經濟、謀發展、改善民生的時候。」

▲ 消息指，鄭雁雄將出任全國人大專委會副主任。（經濟日報圖片）

資深建制料系列促進港發展工作接踵而來

有熟悉國情的資深建制形容鄭是完成其使命離場，又呼籲多關心新主任的動態，料有系列促進香港發展的工作接踵而來。

任命公布後，新任中聯辦主任周霽火速來港，並在非工作日落區調研，盡展新風。不過，港澳辦和中聯辦官網，則未有快速更新辦領導名單，前者昨日才作更新。有資深建制認為，此舉亦側面證明，有關人事調動安排是在很短時間作出，「下面的人，亦未知要如何更改。」

周霽本身是港澳辦分管日常工作的副主任，屬正部長級；而香港和澳門的中聯辦主任，均屬正部級，雖然職級上屬平調，但政界均指出，周霽的政治能量更高，過去兩年參與多項涉港發展工作，既熟國家對港政策，亦熟香港問題。京城早有傳聞，稱周霽是未來接替夏寶龍出任港澳辦主任的人選，料周霽今次是臨急受命而來，將助力香港「由治及興」。

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