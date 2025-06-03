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飲食情報｜蔥娛樂開台典禮推介6大節目 每周推介米芝蓮+葷素餐廳

休閒消費

發布時間： 1 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

蔥頻道社長黃家賢（中）率領一眾主持人合照。

網上電視平台《蔥頻道》昨天（2日）宣布旗下《蔥娛樂》投入服務，主打六大新節目，開台禮上有不少飲食及旅遊界前輩到場，如華商旅遊協會主席林浩輝、中華廚藝學院高級顧問劉惠平、前亞洲電視執行董事兼副總裁葉家寶等等，每位都舉足輕重。

蔥頻道社長黃家賢在儀式上說，「蔥頻道自2022年底成立以來，一直專注報道環保及社福為題材的節目；由去年年底開始，我們將飲食、旅遊等資訊節目分拆，經過半年籌備，很高興《蔥娛樂》終於可以和大家見面！」

黃家賢與廿竹田心頻道吉祥物「蔥仔」一同出場。

六大節目：

1. 同枱食飯有葷素（周一）：香港素食人口愈來愈多，甚麼餐廳既有素食、又有葷食呢？《同枱食飯有葷素》請來美食專欄作家「肉肉子Denise」，以及有18年素食經驗的好朋友「菜菜子Kitty」，帶大家走勻全香港餐廳，探討如何做到「葷素共融、世界大同」，讓素食者和葷食者同枱食飯都不用互相遷就，大家食得開心！

《同枱食飯有葷素》將會介紹本地10間葷素共融的餐廳

2. 蔥電站（周二）：旅遊節目「蔥電站」有18年歴史的旅遊雜誌《潮遊天下》，節目於2024年起易名為《蔥電站》，除專注報道台灣旅遊之外，更會開拓更多旅遊地區，以嶄新角度帶給大家不同的旅遊體驗。

3. 何故打邊爐（周三）：香港火鍋店五花八門，究竟哪家好食、有何特色，吃時又有何攻略呢？著名作家何故將擔任節目主持，邀請一班圈中好友食盡12間特色火鍋店，一邊「烚吓烚吓」，一邊談天分享對打邊爐心得。

4. 遊台快訊（周四）：每集都會報道台灣最新、最受歡迎的旅遊資訊，在節目播放的首三個月，每集會送出18份禮物，包括香港來回台灣機票張、酒店住宿以及台灣特色伴手禮等等。

5. 尋味米芝蓮（周五）：根據米芝蓮指南最新公布，香港有210間米芝蓮餐廳，其中星級餐廳佔76間。香港貴為美食之都、世界名廚匯聚的地方，海納百川、漸漸失傳的手工菜，需要推廣及承傳！名廚陳國強師傅將遵照米芝蓮的核心標準，以烹飪技巧、口味、菜餚創意及菜品持續穩定性等作介紹，務求呈現每一間米芝蓮星級餐廳的獨特性。

6. 烈女不設防（周六）：香港有很多不婚事業女性，除了經濟獨立，兩性關係上都有自我態度及要求。由資深電視台導演策劃的《烈女不設防》，邀請了Jamie及Yoyo兩位演藝界「烈女」做主持，每集邀請不同嘉賓大談敏感話題，論盡古今性事，樂而不淫。

以上六個節目將於周一至六、晚上七點播出，可於其YouTube頻道收看。
 

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